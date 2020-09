Inval in Kerkdriel vanwege grote internationale drugsactie

De inval in Kerkdriel van woensdagmorgen heeft te maken met een grootse internationale actie tegen een crimineel netwerk dat handelde in drugs. De politie heeft, in samenwerking met Spanje en België, zeventien mensen aangehouden na invallen op locaties in Nederland, Spanje, België, Hongarije en Slowakije.

Er zijn woensdagmorgen op tientallen locaties invallen gedaan, onder andere aan de Bulkseweg in Kerkdriel. "Wat daar is gevonden kunnen we niet zeggen, maar op alle plekken zijn verdovende middelen, vuurwapens en contant geld gevonden", stelt een woordvoerster van de politie in Den Haag.

Ook kan de politie niet zeggen of er iemand in Kerkdriel is aangehouden. "We houden het nu even globaal, want we zijn nog altijd bezig. We sluiten niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden."

Bekijk hier beeld van de invallen. Tekst gaat verder na de video:

1000 politiemensen in actie

De recherche kreeg de criminele organisatie in beeld na langdurig onderzoek. Tijdens de actie van vandaag zijn bijna 1000 politiemensen ingezet in verschillende landen. De meeste aangehouden personen worden verdacht van betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen en witwassen. Ook wordt een aantal verdacht van verboden wapenbezit.

De recherche heeft ook gebruik gemaakt van informatie die werd verkregen via het bedrijf Encrochat. Deze chatdienst werd onlangs door de Nederlandse politie gekraakt.

Zie ook: Politie valt pand binnen in Kerkdriel, grootscheepse actie door het land