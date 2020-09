Politie valt pand binnen in Kerkdriel, grootscheepse actie door het land

De politie is woensdagmorgen een bedrijfspand aan de Bulkseweg in Kerkdriel binnen gevallen. De inval is onderdeel van een grootscheepse actie van de politie op meerdere locaties in Nederland.

Er zijn deze ochtend meerdere invallen op meerdere locaties, de actie wordt gecoördineerd vanuit de politie in Den Haag. Daar zeggen ze nog niets te kunnen vertellen over de reden van de invallen. "Het is in het kader van een lopend onderzoek", meldt een woordvoerster.

In Kerkdriel heeft de politie met de toegangspoorten en deuren van het bedrijfspand open gebeukt. Of er iemand is aangehouden, of wat er is meegenomen is nog niet duidelijk.