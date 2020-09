Wat vind jij: is het celibaat nog van deze tijd?

De regel van het celibaat is eeuwen geleden pas ingevoerd door de kerk, tot die tijd konden priesters gewoon trouwen, kinderen krijgen en intiem zijn met partners. Het probleem was echter dat het geld en de goederen die de priester ontving in de familie bleven. Zulke families konden zo ontzettend rijk worden, en dat was niet de bedoeling.

Om dat te voorkomen, werd de priester het celibaat opgelegd en zijn geld en goederen werden eigendom van de kerk. Later is deze regel veranderd naar 'priesters dienen celibatair te leven, omdat ze dan dienstbaarder kunnen zijn aan de gemeenschap'.

In al die jaren is deze regel blijven bestaan. Priesters horen nog steeds celibatair te leven, maar de vraag of het nog wel van deze tijd is, wordt ook regelmatig gesteld. Hoort liefde en intimiteit niet bij het leven? Of is dat niet nodig? Wat vind jij?

