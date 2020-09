Lelystad Airport kostte nu al 14 miljoen meer dan gedacht

Of en wanneer Lelystad Airport open gaat is nog niet duidelijk. Maar de luchthaven kostte tot nu toe al ruim 214 miljoen euro, dat is 14 miljoen meer dan tot nu toe werd gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en Omroep Flevoland.

Lelystad Airport is in onze provincie met name een belangrijk thema op de Veluwe. Daar krijgen ze in de toekomst te maken met laag overvliegende verkeersvliegtuigen. Er is veel verzet tegen deze vluchten, omdat vliegtuigen laag over de Veluwe vliegen en bewoners vrezen voor overlast.

Er wordt al een tijdje flink geld geïnvesteerd in de luchthaven, maar tot nu toe wist niemand echt precies hoeveel Lelystad Airport heeft gekost. Dat is nu door Omroep Flevoland en Follow The Money uitgezocht. Zij hebben de afgelopen maanden bij alle betrokken overheden en Royal Schiphol Group gevraagd hoeveel geld ze hebben uitgegeven.

In dat bedrag (214 miljoen euro) zitten alle kosten voor bouwprojecten en infrastructuur, maar ook voor onderzoeken. Het meeste geld is gaan zitten in de luchthaven zelf. Royal Schiphol Group heeft als eigenaar voor 90,7 miljoen euro in luchthaven geïnvesteerd. De nieuwe terminal heeft 18,8 miljoen gekost, de verlenging van de start- en landingsbaan van 1.250 meter naar 2,7 kilometer (inclusief uitloopstroken) plus een nieuwe taxibaan 31,9 miljoen euro. Voor de baanverlenging is voor 14 miljoen euro grond van het Politie Verkeersinstituut aangekocht, zo meldt Omroep Flevoland.

Nieuwe navigatiesystemen

Ook Luchtverkeersleiding Nederland heeft geïnvesteerd in de luchthaven, zo'n 26,4 miljoen euro. Hiervan is 7,6 miljoen euro besteed aan nieuwe apparatuur voor het navigatiesysteem van vliegtuigen, dat vereist is om verkeersvliegtuigen te kunnen ontvangen.

