Weer auto's in vlammen op, buurtbewoners horen knallen

Weer auto's in vlammen op in Apeldoorn. Foto: Luciano de Graaf

In de nacht van dinsdag op woensdag zijn twee auto's uitgebrand in Apeldoorn. De voertuigen stonden naast elkaar. Omwonenden schakelden snel de brandweer in, maar die kon de auto's niet meer redden.

De brand werd rond 03.30 ontdekt door bewoners van de Adelaarslaan. Omwonenden verklaarden tegen de politie dat zij harde knallen hoorden, waarna ze vlammen zagen.

De vlammen sloegen flink om zich heen. De brandweer had een half uurtje nodig om de brand onder controle te krijgen. Beide auto’s moeten als verloren worden beschouwd.

Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. De politie start een onderzoek omdat brandstichting niet wordt uitgesloten.

Tientallen autobranden

In de afgelopen jaren is Apeldoorn getroffen door tientallen autobranden. Tussen 2019 en 2019 waren er 139 branden in de gemeente. Ook dit jaar zijn al geregeld voertuigen in vlammen opgegaan.

In onze provincie was in 2019 sprake van een flinke stijging van het aantal branden in voertuigen. Dat jaar telde Gelderland 650 autobranden, tegen 509 in 2018.

Zie ook: Zóveel autobranden waren er in jouw gemeente