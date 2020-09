Mogelijk honderd Arnhemse meisjes slachtoffer 'gruwelijke' besnijdenis

Van bijna honderd Arnhemse meisjes is bekend dat er de afgelopen anderhalf jaar serieuze dreiging was om slachtoffer te worden van vrouwenbesnijdenis. Dat laat het college weten na vragen van de SP. Of de besnijdenis daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, is volgens de gemeente moeilijk te achterhalen.

Het gaat om 36 meisjes in de leeftijd tot vier jaar. In die categorie is niet bekend dat de 'genitale verminking' ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Dat gebeurt vaak op latere leeftijd. Het gaat om 57 kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, waarvan het daadwerkelijk besnijden bij een deel bekend is.

Omdat meisjes vanaf die leeftijd niet meer volledig lichamelijk worden onderzocht, is de gemeente voor die constatering vaak afhankelijk van kinderen of gezinnen die dit zelf aankaarten.

'Medische sector meldt weinig'

Vanuit de medische sector wordt er weinig gemeld, ziet de wethouder. Hij doet een beroep op artsen en andere zorgmedewerkers om hun signalerende rol actiever op te pakken. Dat is bij een dreigende besnijdenis bovendien verplicht.

Onder meer jeugdgezondheidszorg (JGZ) moet de dreiging signaleren en proberen te voorkomen, schrijft wethouder Roeland van der Zee. Kinderen uit een land met een verhoogd risico worden extra in de gaten gehouden. Zo voeren zij gesprekken met ouders en informeren hen dat vrouwelijke genitale verminking strafbaar is. Ook worden leraren en andere professionals getraind in het herkennen.

'Gruwelijke verminking'

"Een gruwelijke vorm van verminking", stelt het college. Die wordt gezien als een zware vorm van kindermishandeling en eergerelateerd geweld. Van der Zee bekijkt wat er nog meer mogelijk is om het probleem terug te dringen en wat de kosten daarvan zijn. Het vergoeden van een hersteloperatie voor de verminking, ziet Van der Zee niet zitten. Dat ligt volgens hem bij de zorgverzekeraars.

SP-raadslid Sarah Dobbe vindt de Arnhemse aantallen schokkend. "En het kunnen er nog veel meer zijn." Zij wil dat er een plan komt om de verminkingen niet alleen te voorkomen, maar ook de slachtoffers te helpen. "Het heeft voor deze meisjes enorme gevolgen voor de rest van hun leven."