Vertrouwen groeit bij NEC: 'Nu ook drie punten tegen Almere City'

Tavsan werd geboren in Rotterdam maar heeft zowel Surinaamse als Turkse roots. Tegen Jong Ajax viel de 19-jarige aanvaller al in positieve zin. Tegen Volendam was het voor rust nog beter wat hij liet zien. "Ik was gevaarlijk en heb een goede wedstrijd gespeeld, maar misschien had ik er wel meer dan één moeten maken", vertelde het talent in de bestuurskamer van FC Volendam.

Op die plek moesten, vanwege allerlei corona regeltjes, de interviews worden afgenomen. Tavsan verscheen met een grote glimlach om zijn mond voor de camera. "Ik vind dat wij hier een verdiende overwinning hebben behaald. Zeker op basis van de eerste helft. We hebben een goede ploeg. Iedereen kan het goed met elkaar vinden."

Bekijk hier de video. De tekst gaat eronder verder.



Analyseren

Norbert Alblas had toen al enkele tv-interviews achter de rug. De doelman was de meest opvallende man aan het IJsselmeer. Vooral na rust onderscheidde de 25-jarige Amstelvener zich met geweldige reddingen. "Ik ben belangrijk geweest voor het team, maar er waren wel wat puntjes die beter konden. Dat analyseer je dan alweer met de keeperstrainer", stelde Alblas zich direct weer bescheiden op.

Heerlijk gevoel

Feit was dat Alblas NEC na rust op de been hield. In blessuretijd moest hij pas buigen, maar een minuut later besliste Rangelo Janga (foto) het duel definitief in het voordeel van de Nijmeegse ploeg toen Volendam ook alle risico's moest nemen. Janga maakte zijn eerste twee treffers in dienst van NEC. Alblas: "Natuurlijk voel je je groeien tijdens de wedstrijd. Tegen Jong Ajax ging het ook al lekker met een paar reddingen. Het is een heerlijk gevoel om er weer zo te staan en mijn steentje te kunnen bijdragen."

Rangelo Janga kan zijn geluk niet op (foto Broer van den Boom)

NEC gaf Volendam voor rust weinig kans. "We hadden vooraf afgesproken dat we ze pijn konden doen door er veel energie in te stoppen. Dan zouden er grote ruimtes ontstaan en dat was ook zo. In de tweede helft was het anders, maar als wij het dan klein houden en compact weet je ook dat deze ploeg weinig weggeeft."

Doelgericht

"Het is een jonge ploeg, maar met veel kwaliteiten", vulde Tavsan nog aan. "Norbert pakte inderdaad een paar fantastische ballen. Mijn sterke punten? Ik ben snel, doelgericht en heb een actie en een goed schot. Ik wil iedere wedstrijd scoren en een assist geven."

Alblas: "We hebben in het begin vijf mooie wedstrijden. Cambuur was lastig, maar dit geeft natuurlijk vertrouwen en een heerlijk gevoel. Nu willen we ook drie punten pakken tegen Almere City komende zondag. Tegenstanders moeten serieus rekening houden met ons."