Doetinchem wil vaten met blusschuim binnen enkele weken overpompen

"We kunnen op dit moment nog niet exact aangeven binnen hoeveel weken het bedrijf aan de slag gaat met het overpompen van het blusschuim", laat een woordvoerder van de gemeente weten. Deze containers blijven vervolgens op het terrein staan. "Daarmee stopt in ieder geval de lekkage. Als de verantwoordelijke partijen snel meewerken aan deze oplossing dan kan het binnen een paar weken."



Vorige week liet terreineigenaar Reinoud Arts weten het voornemen van de gemeente prima te vinden, maar niet op zijn terrein. De 1300 vaten met de giftige stof PFOS staan al geruime tijd op een industrieterrein aan de Voltastraat in Doetinchem. Sinds augustus 2019 is de gemeente verwikkeld in een handhavingsprocedure, omdat er meer vaten staan dan de milieuvergunning voorschrijft.

Rekening voor veroorzaker

Tot nu toe is het volgens de gemeente niet gelukt om de situatie met het failliete Rutgers Milieu op te lossen. "De gemeente blijft van mening dat de veroorzaker van de schade eerst primair op de oplossing en de daaraan verbonden kosten moet worden aangesproken", aldus een gemeentewoordvoerder.

"Daarom kiezen we voor de lange termijn nog steeds voor om via alle mogelijke juridische wegen te zorgen dat de rekening voor het opruimen van het schuim bij de verantwoordelijke(n) terecht komt. We beseffen dat het traject daarmee lang blijft duren."

Gemeente blijft situatie monitoren

De gemeente zegt de situatie op en rondom het terrein te blijven monitoren op effecten voor het milieu en de volksgezondheid. "Vorige maand hebben we aanvullende geur-, bodem- en grondwateronderzoeken uit laten voeren om meer inzicht te krijgen in de huidige milieuschade", aldus een gemeentewoordvoerder.

"Het rapport hiervan verwachten we binnenkort. Zodra het rapport binnen is, beoordeelt de GGD opnieuw de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid."

Zie ook: Doetinchem ziet silo’s als oplossing voor giftig blusschuim