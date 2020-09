Doelman Norbert Alblas uitblinker bij knappe zege NEC

In het stille stadion van Volendam, er waren amper duizend toeschouwers, waren de eerste kansen voor het brutale NEC dat direct goed druk zette. Joep van der Sluijs, die in de basis mocht beginnen, schoot de bal hard op de lat. Elayis Tavsan werd tot twee keer toe gevaarlijk, maar een doelpunt leverde dat nog niet op voor de Rotterdammer. NEC liet de bal goed rondgaan en stond goed georganiseerd. Alblas onderscheidde zich. De doelman moest drie maal redding brengen in de eerste helft en deed dat overtuigend.

Bekijk hier de video. De tekst gaat eronder verder:

Eerste doelpunt

Halverwege de prima eerste helft van NEC was het wel raak. Tavsan kreeg de bal met een gelukje mee en passeerde Nordin Bakker. Vijf minuten later sloeg Rangelo Janga toe met zijn eerste doelpunt namens NEC in de competitie. Hij kopte een uitstekende voorzet van Elkarouani binnen. NEC speelde met veel passie en als een hechte eenheid in Volendam. Bij balverlies zakte de ploeg van Meijer goed in en werden de ruimtes klein gehouden waardoor het elftal van Jonk nauwelijks oplossingen vond.

Rangelo Janga (foto Broer van den Boom)

Alblas sta-in-de-weg

Volendam kwam voor rust niet verder dan afstandsschoten en een kopbal op de lat van Tol. Na rust voerde de thuisploeg de druk wel verder op, maar Alblas groeide en pakte de meest onmogelijke ballen voor NEC. Het offensief van Volendam duurde ongeveer twintig minuten, daarna was het beste er wel vanaf. NEC hield vervolgens vrij eenvoudig stand.

In blessuretijd werd Alblas toch nog geklopt door een kopbal van Kaars, maar de overwinning kwam niet meer in gevaar. Janga maakte in de slotminuut zelfs aan alle onzekerheid een eind door van dichtbij de 1-3 binnen te lopen. De Nijmegenaren, die vrijdag al wonnen van Jong Ajax, stijgen naar de zevende plek op de ranglijst.