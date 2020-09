Prinsjesdag: provincie wil meer geld voor gemeenten

Gedeputeerde Jan Markink van de provincie Gelderland is blij met de investeringen, zoals die dinsdag zijn voorgesteld in de Troonrede. Hij vindt ook dat de overheid meer en meer moet samenwerken, maar hij is niet te spreken over het geld dat gemeenten krijgen.

Veel gemeenten staat het water aan de lippen. "Er komt te weinig structureel geld voor de gemeenten. Er is 800 tot 900 miljoen toegezegd, dat is voornamelijk voor de coronacrisis. Structurele tekorten zoals jeugdzorg en WMO worden niet opgelost. En dat is wel pijnlijk, teleurstellend moet ik zeggen."

Markink maakt zich al langer zorgen over de financiële situatie van gemeenten. "Wij hadden gehoopt op meer geld, maar helaas moet ik constateren dat het Rijk er nog niet klaar voor is. De minister zegt: 'Wij wachten op het nieuwe kabinet.' Dat betekent dat er pas over een jaar, anderhalf jaar zicht is op de aanpak."

Het kabinet maakte dinsdag bekend vijf miljard te reserveren voor de stikstofcrisis. Met dat geld moet de natuur worden hersteld en stallen worden aangepast. Daarnaast komt er een reddingsplan voor dierentuinen. Of Burgers Zoo, de Apenheul en Dolfinarium daar gebruik van gaan maken, is nog niet bekend.

'Wij staan klaar voor investeringen'

De provincie is overigens wel blij met de voorgestelde investeringen, zoals in het Groeifonds. "Wij zijn heel blij dat het Rijk wil investeren in de toekomst van ons land en daar doen wij graag aan mee. Wij staan er klaar voor."

Met het Groeifonds wil het kabinet investeren in technologie voor de toekomt. De provincie vindt dat juist het oosten van het land voorop loopt op het gebied van kunstmatige intelligentie en medische technologie.

Later deze week wil Gelderland plannen presenteren om de komende jaren te investeren in de eigen provincie.