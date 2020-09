Zwembad De Byvoorde nog één dag open vanwege hitte: 'Heel uniek'

De hoge temperatuur is voor zwembad De Byvoorde in Wehl een goede reden om de eerste drie dagen van deze week de deuren opnieuw te openen. Tientallen zwembadliefhebbers kwamen een duik nemen in het verkoelende water.

"Het is heel erg uniek dat we nu heropend zijn", aldus bedrijfsleider Monique Loda aan. "We zijn wel eens wat langer open gegaan in een seizoen, maar dat we opnieuw open gaan is voor ons een kers op de taart."

Bekijk hier de video:

Water kouder dan normaal

Het water is wel iets kouder dan normaal, aangezien de verwarming al was uitgeschakeld. "Het water is ongeveer 21 graden, normaal ligt dat wat hoger. Maar de mensen zijn tevreden, want ook de zon doet goed zijn werk." Ben, een van de badgasten, is ook blij dat het bad opnieuw is open gegaan: "Meestal is het in de eerste weken van september nog prachtig weer. Het bad is ook heerlijk met dit weer."



Door de uitbraak van het coronavirus moesten zwemmers zich onder andere inschrijven per zwembadbaan, maar de organisatie kijkt tevreden terug op het seizoen. "Naar verloop van tijd begon dat reserveren te wennen en vonden de gasten het zelfs fijn", aldus badmeester Rudi Wopereis.

"Gedurende het seizoen werd het steeds beter. We mochten steeds meer mensen toelaten en dus is het nog best wel een redelijk seizoen geworden gezien de omstandigheden."

Woensdag is het zwembad nog geopend, waarna de deuren dan toch echt gaan sluiten.