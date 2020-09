Voetbalclub Erix verbaasd over KNVB: 'Gezondheid belangrijker dan competitieschema'

Voorzitter Han Ressing van voetbalvereniging Erix in Lievelde is verbaasd over de opstelling van voetbalbond KNVB om tóch in competitieverband te gaan voetballen. Erix weigert echter te spelen uit angst voor een eventuele coronabesmetting door een lid van voetbalclub KSV uit Vragender, waarmee wordt samengewerkt.

Volgens de KNVB zou Erix niet volgens de richtlijnen handelen, omdat er bij de club in Lievelde geen besmettingen zijn. "Er werd zelfs gedreigd met een tuchtzaak, maar daar maak ik me niet eens druk om", zegt Ressing. "Zo hoor je volgens mij niet met je eigen leden om te gaan, maar ze maken zich bij de KNVB drukker om het competitieschema. Voor ons is de gezondheid belangrijker."

Zeven besmettingen

De jeugd- en vrouwenafdeling van Erix werken samen met KSV in Vragender, eveneens een kerkdorp in de gemeente Oost Gelre. In Vragender was na een buurtfeest een coronabesmetting geconstateerd waarna de lokale voetbalclub geen risico durfde te nemen, gezien het hechte verenigingsleven in het Achterhoekse dorp. KSV was bang voor besmetting binnen de club en gelastte de wedstrijden van afgelopen weekeinde af. Erix volgde dat voorbeeld.

Inmiddels zijn er sinds maandag zeven besmettingen in Vragender en gaat het sportpark op slot, tot en met komend weekeinde. Dus wéér geen competitievoetbal in Vragender en ook Lievelde, want Erix voetbalt ook niet in afwachting van de uitslagen van de coronatesten bij diverse leden.

Achterhoek Cup

Na de corona-uitbraak bij Sportclub Silvolde met een afgelasting tot gevolg slaat het coronavirus dus wéér toe bij Achterhoekse voetbalclubs. Niet alleen bij KSV en Erix, maar óók bij Longa'30 in Lichtenvoorde.

De wedstrijd om de Achterhoek Cup van vanavond tussen FC Winterswijk onder 23 jaar en Longa onder 23 jaar werd afgelast. Diverse spelers van Longa zijn volgens de organisatie van de Achterhoek Cup op een feestje geweest waar corona is geconstateerd en ze zijn dinsdagmorgen door de GGD getest.

Zijn die afgelastingen een voorbode voor de herfst? Voor de KNVB wordt het een ongewis seizoen op deze manier en is het de vraag of elke competitie kan worden uitgespeeld. Het competitieschema zal in ieder geval op de schop gaan.

"We houden rekening met een grillig seizoen waarin met name op lokaal niveau het aantal coronagevallen soms kan oplopen", reageert een woordvoerder van de KNVB in Zeist. "We bekijken dat dan per geval en zullen maatwerk moeten leveren om wedstrijden in te halen. Die mogelijkheden zijn er in de meeste gevallen voldoende."

'Overheid leidend'

Hoewel Erix-voorzitter Ressing is gedreigd met een mogelijke tuchtzaak benadrukt de woordvoerder dat de voetbalbond niet leidend is bij een eventuele afgelasting: "Hierbij zijn de richtlijnen van de overheid leidend evenals de adviezen van de GGD, en anders de burgemeester."

Het wordt zoals gezegd maatwerk voor de KNVB: "We doen er alles aan om de competities te laten uitspelen. Vanwege de grote verschillen in het amateurvoetbal zullen er voor de verschillende competities passende oplossingen moeten komen als de situatie hier om vraagt. De toekomst zal uitwijzen of dit nodig zal zijn."

KSV en Erix volgen de richtlijnen van de GGD en houden de elftallen ook komend weekeinde nog aan de kant. Ze hopen volgende week maandag weer met trainen te kunnen beginnen. "Uiteraard hebben we via onze verenigingsadviseurs nauw contact met KSV en Erix over deze kwestie", aldus de woordvoerder van de KNVB.