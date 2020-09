De slaaptrein naar Oostenrijk is terug van weggeweest

De stop in Wolfheze is onderdeel van het proefrijden en vooral bedoeld om pers en NS-personeel de gelegenheid te geven de trein even te bekijken. Het is een bijzonder moment, want de laatste keer dat er een slaaptrein in Nederland reed was in 2016.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Vanwege goedkope vliegtickets was er zo weinig animo voor de trein dat de dienst geschrapt werd. "Het is een hele mooie comeback", vertelt Cor. "Er waren veel geluiden, mensen die zeiden dat ze het jammer vonden dat de slaaptrein er niet meer is. Nu moeten mensen eerst naar Düsseldorf om met de slaaptrein te kunnen reizen, want vanaf daar rijdt hij nog wel".

Internationale trein, internationale eisen

Dat er proef moet worden gereden met de trein, heeft alles te maken met het feit dat hij door drie landen rijdt. En die hebben allemaal hun eigen wetgeving en netspanning.

Ook moet getest worden of de locomotieven die de NS huurt wel bij de rijtuigen passen en of de trein goed op het spoor in Nederland kan rijden. "Wij testen bijvoorbeeld een noodrem overbrugging en we kijken of de deuren wel gesloten blijven tijdens de rit. Ook het rijden met de verschillende netspanningen moet goed verlopen voordat we commercieel kunnen gaan rijden", aldus Poppe-Verburg.

Milieuwinst

De NS gaat ervan uit dat steeds meer mensen de slaaptrein gaan gebruiken voor stedentrips en zakelijke reizen. "De trein is nu inderdaad nog duurder dan het vliegtuig voor Europese bestemmingen zoals Wenen, maar ik ben er van overtuigd dat dat in de toekomst gaat veranderen. Je ziet dat vliegtuigmaatschappijen al vluchten op korte afstanden schrappen en dat is allemaal beter voor het milieu", zegt Cor.

De eerste reis van de slaaptrein in Nederland staat gepland voor 13 december, als de nieuwe dienstregeling ingaat. Hij rijdt iedere dag van Amsterdam, Utrecht en Arnhem naar München, Innsbruck en Wenen.