Genieten van de bronst? Deze boswachter neemt je live mee op excursie

Via Facebook en onze app kun je vanaf 19.00 uur live meekijken. Ruseler laat je het leefgebied van de edelherten zien, beantwoordt live jouw vragen en natuurlijk hopen we een glimp op te vangen van dat ene indrukwekkende schouwspel: het burlen. Kijk je mee?

De bronst is nu op haar hoogtepunt boswachter Henk Ruseler

De kans dat we bronstige herten gaan zien is volgens Henk groot. "De bronst is nu op haar hoogtepunt. Vorige week was het aan het eind van de dag nog erg warm. En zeg nou zelf, als het zo warm is heb je toch zelf ook geen zin om inspanning te leveren? Dat is bij edelherten ook zo. Deze week dalen de temperaturen 's avonds veel sneller. Perfect voor het hert om achter de hinden aan te gaan."

Vlak voor de bronsttijd wordt alles anders

In het park lopen ongeveer 200 edelherten rond. De mannetjes leven het grootste deel van het jaar samen in groepen die we roedels noemen. De vrouwtjes, de hindes, leven in diezelfde periode ook in roedels, samen met hun kalveren en eenjarige herten.

Bronst op Nationaal Park de Hoge Veluwe

Vlak voor de bronsttijd, die ieder jaar plaats heeft in september, wordt alles anders. De mannetjes verlaten hun roedel en trekken er alleen op uit, op zoek naar vrouwtjes. Het gebrul waarmee ze hun concurrenten proberen te imponeren noemen we burlen. Soms komt het tussen twee herten tot een gevecht en dan is het hard tegen hard.

Begeleide bronstexcursies afgelast

Ieder jaar in september trekken vele natuurliefhebbers naar Het Nationale Park de Hoge Veluwe in de hoop iets mee te krijgen van de rituelen die horen bij de bronsttijd.

Vanwege de enorme belangstelling zijn de bronstexcursies altijd snel volgeboekt. "Helaas gaan de begeleide bronstexcursies in verband met de maatregelen tegen het coronavirus dit jaar niet door. Maar door middel van deze livestream kunnen we het publiek toch meenemen", legt Ruseler uit.

Dus plof om 19.00 uur op de bank, zet de livestream aan en geniet van een prachtige bronstwandeling. Én vergeet de boswachter geen vragen te stellen!

Kan je geen genoeg krijgen van de bronst? Kijk dan dag en nacht mee met de wildcam van Het Nationale Park de Hoge Veluwe: