Ede vraagt 4,6 miljoen om daklozen te helpen

Sommige daklozen in Ede slapen in tentjes. Foto: archief Omroep Gelderland.

Het geld wil de gemeente gebruiken om de daklozenopvang van het Leger des Heils uit te breiden en nieuwe hulptrajecten aan te bieden voor mensen die nu nog in instellingen verblijven.

Nieuwe hulptrajecten

"We hebben in Ede nu eigenlijk alleen maar Beschermd Wonen plekken, mensen krijgen dan 24 uur per dag zorg. Een tussenvorm, tussen 24 uur begeleiding of 0 uur begeleiding hebben we eigenlijk niet in Ede. En dat willen we wel gaan creëren", vertelt wethouder Lex Hoefsloot. “Het doel is dat iedereen op een gegeven moment gewoon zelfstandig functioneert. Dat zal niet altijd lukken, maar we willen mensen daar wel zo veel mogelijk bij helpen."

Kortere wachtlijsten en goedkoper

"Op die manier kunnen we meer mensen helpen en de wachtlijsten voor Beschermd Wonen verkorten", vervolgt Hoefsloot. "En het kost ons ook veel minder. Iemand in een beschermd wonen-instelling kost al snel 60.000 euro per jaar aan zorg, en iemand met een tussenvorm van zorg kost de gemeente 10.000 tot 25.000 euro per jaar."

Subsidieaanvraag

De gemeente heeft inmiddels een subsidieaanvraag voor 2021 verstuurd naar het Ministerie van Volksgezondheid. Die heeft in totaal voor alle gemeenten in Nederland 200 miljoen euro beschikbaar gesteld zodat ze woonplekken en begeleiding kunnen realiseren voor mensen die dat nodig hebben.

