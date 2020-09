Zwarte Piet definitief verleden tijd bij Arnhemse intocht

Zwarte en bruine pieten tijdens de Arnhemse Sinterklaasintocht behoren voortaan tot het verleden. Dat laat de intochtcommissie weten in een brief aan de gemeenteraad. Daarmee komen ze tegemoet aan de wens van de raad, die anders geen subsidie of andere ondersteuning meer zou geven.

Daar waren we wel redelijk snel uit, vertelt secretaris Albert van den Brul over het gesprek dat hij daar met zijn vrijwilligers over had. "Maar niet iedereen was er blij mee. Er zullen ook wel mensen afvallen, voor wie het op deze manier niet meer hoeft."

Eerder stapten meerdere bestuursleden nog op vanwege de pietendiscussie. Zij vielen vooral over de houding van de inmiddels overleden voorzitter Bram van de Worp.

Zie ook: Exit Zwarte Piet? Het is haalbaar, zegt organisatie Arnhemse intocht

Geld en ondersteuning

De commissie hoopt dat de gemeente nu alsnog met geld en ondersteuning over de brug komt. Niet alleen de gebruikelijke subsidie, maar ook voor de kosten die gemaakt moeten worden om de intocht zonder de 'gewraakte karakteristieken' te organiseren.

Daarnaast verwacht Van den Brul vanwege corona uit te moeten wijken naar een andere locatie dan de Arnhemse binnenstad. Platform Binnenstad Arnhem, dat de belangrijkste sponsor van het evenement is, zou daardoor als geldschieter wegvallen. De commissie hoopt dat de gemeente ook dat tekort wil compenseren. "We zijn volledig afhankelijk van subsidie en sponsorbijdragen."

Plannen voor alternatief feest

Of de intocht coronaproof door kan gaan en hoe die eruit zal zien, is nog onduidelijk. Van den Brul legde al wel wat ideeën neer bij de gemeente. "Maar dat is nu nog te vaag en weinig concreet. Allemaal concepten."

Maar de intentie om 'iets' te doen is er wel bij Van den Brul. "Als dat lukt en we krijgen de medewerking van de gemeente: waarom zou je dan geen mooi Sinterklaasfeest vieren?"

Zie ook: