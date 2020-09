Inwoners houden voet bij stuk: geen defensieradar in Herwijnen

Als het aan staatssecretaris Barbara Visser ligt, is het laatste woord gesproken: de radar komt naar Herwijnen. Ook de Tweede en Eerste Kamer stemden eerder in met het plan. Toch blijft de onrust in Herwijnen bestaan. De inwoners vinden dat hun dorp te veel wordt bestraald. Een informatieavond lijkt die onrust niet weg te gaan nemen.

Gezondheidseffecten op de lange termijn

De grootste zorg: garantie dat de toren op de lange termijn niet voor gezondheidseffecten zorgt, kan niet worden gegeven. In een reactie op de kritiek gaf Visser dit jaar opdracht aan de GGD om de gezondheidseffecten van straling door de defensieradar te onderzoeken. Ook werd er onderzoek gedaan naar alternatieve locaties.

De onderzoeken tonen aan dat de straling onder het maximaal toegestane stralingsniveau blijft en alternatieve locaties zijn er volgens Visser niet. Iets waar de inwoners niets van snappen. En dus blijft de onrust bestaan.

Kamerleden en eventuele vervolgstappen

De Tweede Kamerleden die vorige week de zorgen van de inwoners hebben aangehoord, wachten een reactie van de staatssecretaris over het meest recente onderzoek van de GGD en de gezondheidsraad af. In die onderzoeken staat dat de samenhang tussen straling en gezondheidsschade niet is aangetoond, maar voor een aantal ziekten niet uit te sluiten is. Ook werd duidelijk dat de spierziekte ALS vier keer vaker voorkomt in het dorp. Wat opvallend is.

Een van de Tweede Kamerleden vraagt zich af waarom er geen plan B is, mocht het proces verder vertraagd worden wanneer de bewoners tot aan de Raad van State bezwaar aantekenen. Want zonder de toren is het luchtruim niet optimaal verdedigd.

Opties volgens stralingsdeskundige

Volgens stralingsdeskundige Guy van den Bosch is er één ding waar we het vast met z'n allen over eens zijn: de radar moet er komen. Maar waar dan? Op het proces werpt de deskundige zijn licht. "Ik weet niet waarom men in Herwijnen terecht is gekomen. Je zou dat proces kunnen bekijken, misschien zijn er plaatsen die meer afgelegen liggen."

Wanneer de locatie is bepaald zijn er volgens de stralingsdeskundige manieren om de straling te verminderen. Hij geeft daarvan een voorbeeld. "De radar kan op een verhoging worden gebouwd. Op die manier verminder je de bestraling voor de omgeving."

Volgens Van den Bosch zijn het vinden van de juiste locatie en het verminderen van de straling voor de omgeving de enige stappen die de staatssecretaris nog kan zetten. "Meer kan je niet doen", aldus Van den Bosch.