Politie vindt 1900 kilo zwaar vuurwerk in garagebox Culemborg

In een garagebox in Culemborg heeft de politie maandag 1900 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. De politie kwam de partij vuurwerk op het spoor na 'een tip van een oplettende burger'.

Het vuurwerk lag in een garage aan de Plantijnweg in Culemborg. Het ging onder meer om Shells, Cobra's en mortieren, allemaal zwaar knalvuurwerk. "We hoeven denk ik niet uit te leggen hoe gevaarlijk het is om dit zware vuurwerk op deze manier op te slaan", schrijft de politie op Facebook.

Het spul is door de politie in beslag genomen en afgevoerd. De recherche onderzoekt de vondst verder en is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over het vuurwerk.