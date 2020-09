Dure brillen gestolen in Apeldoorn, dieven rijden mogelijk in cabrio

Het is donderdag 30 juli, kort voor 4.00 uur. Met een moker slaan twee mannen de deur in van een brillenwinkel aan de Hoofdstraat in Apeldoorn. Ze kruipen onder het glas door en gaan de slag.

Amper een minuut later staan ze alweer buiten. Met een tas vol Cartier-monturen.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

Sigrid Passchier van de politie: "We hopen dat er mensen zijn die kunnen vertellen waar de buit is. Misschien zijn deze brillen ergens aangeboden voor een veel lagere prijs dan ze normaal kosten."

De politie vermoedt dat beide daders ook betrokken zijn bij inbraken in Deventer en Zwolle. Ook in die gevallen gaat het om optiekwinkels. In Zwolle kwamen dieven aangereden in een cabriolet, donkerblauw of zwart van kleur. “Misschien dat mensen ons met die informatie beter kunnen helpen.”

Weet je wie deze mannen zijn, misschien in combinatie met de cabrio? Bel 0800-6070 of 0800-7000. Zaaknummer: 2020355502. Uiteraard is er ook een politie-tipformulier.