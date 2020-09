Berber kreeg liefde voor hoeden met de paplepel ingegoten

"Je kan met een hoed echt je eigenheid aangeven." Berber Rutten kan het weten. Hoeden werden haar met de paplepel ingegoten. Ze is bedrijfsleider van hoedenwinkel Cappello in Nijmegen, de winkel van haar moeder Truus Stuiver. Zo op Prinsjesdag een dankbaar onderwerp om over te praten.

De passie voor hoeden is er al jaren. Het mooiste vindt Berber de klant een zo mooi mogelijke hoed te verkopen. "Degene die binnenkomt, met dat gezicht, met die manier van doen, met dat karakter en die kledingstijl. Dat je daar dan op aansluit met een hoed en dat je het nog mooier maakt dan het al was, ja dat is de passie", vertelt Berber.

Prinsjesdag is traditioneel de dag om naar hoeden te kijken. Normaal is het heel uitbundig, maar ondanks corona zijn er Kamerleden die met een hoed komen. Sommige net wat meer bescheiden. Een van hen is Esther-Mirjam Sent van de PvdA. Zij kocht bij Cappello haar hoed. "De hoed is wat bescheidener dan andere jaren, maar dat snap ik wel", zegt Esther. "Ze ziet prachtig uit."

Hoeden worden sowieso nog veel gedragen volgens Berber. Ook in het gewone straatbeeld. "Ik ben er misschien wel extra op gespitst, maar ik vind dat je in Nijmegen, zeker in de winter en de hete zomer, veel hoeden ziet. Mensen beseffen zich ook steeds meer dat ze zich moeten beschermen tegen de zon bijvoorbeeld. Maar ook voor de kou. Naast dat een hoed heel mooi kan zijn, is die ook heel functioneel."

