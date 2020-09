Nieuwe beelden van mishandeling hond Tommy, politie heropent onderzoek

De hond had pijlen van een taser in zijn lijf. Foto: ANP

De politie heropent het interne onderzoek naar de mogelijke mishandeling door agenten van hond Tommy in Duiven, in februari van dit jaar. Aanleiding zijn nieuwe beelden die volgens de advocaat van de eigenaar 'kraakhelder' maken hoe Tommy zware verwondingen opliep, onder meer door tasers.

De politie wilde in februari de partner van de eigenaar van Tommy aanhouden. De hond werd vastgebonden aan een boom, waarna agenten bij hem achterbleven. Een dierenarts constateerde later dat het dier vijf taserpijlen in zijn lichaam en één pijl in zijn oog had. De hond miste ook een hoektand, had afgebroken voortanden en een gebroken kaak. Volgens de dierenarts was de hond hard geschopt. Het dier overleefde het incident wel.

Intern onderzoek naar mishandeling

Volgens de eigenaar van Tommy laten videobeelden zien dat agenten de viervoeter mishandelden. Het bureau Veiligheid, Integriteit & Klachten van de Landelijke Eenheid van de politie stelde een intern onderzoek in. Dat inmiddels afgesloten onderzoek lag vorige week ter beoordeling bij de leiding van de politie.

Over de uitkomsten daarvan wil een woordvoerder niets zeggen. De bevindingen waren ook nog niet met de eigenaar van Tommy gedeeld.

Beelden zijn 'uitgelicht'

Nu laat advocaat Machteld Roethof namens de eigenaar weten dat er meer beelden beschikbaar zijn van het incident. Het gaat om beelden van een bewakingscamera die door een professioneel bedrijf zijn 'uitgelicht'. Volgens de advocaat laten de beelden 'kraakhelder zien wat er is gebeurd'.

De politie bevestigt de ontvangst van de beelden. "We moesten het eerder doen met zes seconden video", zegt een woordvoerder van de landelijke eenheid. "We hebben al eerder om meer beelden gevraagd, maar die hebben we nooit gekregen. Wat er nu op het extra materiaal te zien is, weet ik niet. Maar het is wel in ieder geval aanleiding om het interne onderzoek te heropenen."

De politie noemde het incident eerder al 'pijnlijk en aangrijpend'.