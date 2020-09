Meer Gelderlanders kloppen aan bij voedselbank, maar toestroom blijft nog uit

Vorige maand maakte Voedselbanken Nederland al bekend dat op 30 juni van dit jaar zo'n 8,5 procent meer mensen afhankelijk waren van de voedselbank dan op dezelfde datum een jaar eerder. In Arnhem en Nijmegen liggen de cijfers ook rond dat gemiddelde, blijkt uit de cijfers die LocalFocus opvroeg bij de voedselbanken.

Bekijk de cijfers hier:



Flinke toename blijft (nog) uit

Toch spreken de twee grotere voedselbanken in onze provincie, Arnhem en Nijmegen, nog over een lichte stijging. "En dat is niet het gevolg van de coronacrisis", zegt Jan van Halder, voorzitter van de voedselbank Nijmegen Overbetuwe.

Volgens Van Halder kan de stijging te maken hebben met veranderde criteria. "We zien de laatste weken bijvoorbeeld weer een flinke daling", nuanceert hij de cijfers. Ook in Arnhem valt het nog mee. "We hadden een flinke toename verwacht, maar we zien 'm nog niet", weet coördinator Caroline van der Sluis.

Van Halder heeft wel een verklaring voor het feit dat de stijging van de werkloosheid door de coronacrisis niet direct leidt tot een forse toename van het aantal mensen dat aanklopt voor hulp. "De mensen die zonder werk komen te zitten, de zzp'ers, zijn niet per se de mensen die bij ons aankloppen, dat zijn toch meer de mensen met schulden."

"Je zou kunnen concluderen dat de steunmaatregelen van de overheid werken", voegt Van der Sluis daar aan toe.

Grote toestroom later verwacht

Hoewel het in Gelderland nu allemaal nog mee lijkt te vallen, maken ze zich in Arnhem en Nijmegen wel op voor een grote toestroom. "Dat zie je nu al wel in de randstad en uiteindelijk is de verwachting dat het aantal mensen dat aanklopt met 30 tot 50 procent zal toenemen. Het is daar nog niet zo erg, maar die kant gaan we wel op", verzekert Van Halder.

Ook zijn Arnhemse collega is voorbereid op een flinke stijging. "Daar gaan we wel van uit, stilte voor de storm kun je het niet noemen, want we zijn druk bezig om er klaar voor te zijn als die groei eraan komt."

Voedselbank Nederland verwacht vooral de komende 12 maanden een flinke groei.