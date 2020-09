Boer Thijs krijgt 1000 euro boete na mega-ode: 'Dit slaat toch nergens op?'

In een brief die Wieggers ontving van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) wordt hem meegedeeld dat hij zich op 30 april de regels overtrad met een verboden samenkomst. Wieggers moet als straf 1.000 euro boete betalen vóór 31 oktober.

Zie ook: Boeren brengen mega-ode aan 75 jaar vrijheid in weiland

Met stomheid geslagen

Wieggers was met stomheid geslagen toen hij de envelop opende. Hij verwachtte een boete van een paar tientjes voor te hard rijden, maar dat pakte anders uit. "Dit had ik niet verwacht. Ik was niet de organisator van de bijeenkomst, ik heb alleen het land beschikbaar gesteld. Het was gewoon een ludieke actie van de boeren uit de Achterhoek, en een paar uit Twente, voor 75 jaar vrijheid. Vrijheid die we eigenlijk koesteren. Maar die is nu eigenlijk wel verdwenen", zegt Wieggers tegen mediapartner REGIO8.

De tekst gaat verder onder de foto:

De actie voor 75 jaar vrijheid in april. Foto: Omroep Gelderland

Wieggers stuurde een foto van de boete rond naar anderen in zijn netwerk en kreeg bijval in zijn verontwaardiging, zegt hij. "Grapperhaus komt weg met zijn overtredingen door sorry te zeggen en 750 euro te doneren aan het Rode Kruis en meneer Akwasi met zijn Zwarte Piet-uitspraken komt weg zonder vervolging, maar de boeren wordt een boete opgelegd", aldus Wieggers. "Dat slaat toch nergens op? Het is meten met twee maten."

Sowieso in beroep

De boer uit Mariënvelde peinst er niet over de boete te betalen. "Ik ga sowieso in beroep. En als we gaan betalen, breng ik het in centen naar het CJIB in Leeuwarden. En dan denk ik dat er heel wat boeren meerijden. Dan krijgen ze daar gewoon een kieper in eurocenten te verwerken", belooft Wieggers. "Laat ze erin stikken, in die centen."

In zijn optiek deed Wieggers weinig fout tijdens de ludieke actie. Zo'n driehonderd trekkers bevonden zich in een gebied van zes hectare groot. In een gemiddelde supermarkt bevinden zich meer mensen, werpt Wieggers tegen. "En het was nog in de buitenlucht, ook. Dus er was niks aan de hand."

Bekijk de video: