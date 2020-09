'Provincie moet nú optreden om beverfamilie te beschermen'

De provincie wil nu nog niet voor bouwplannen in Arnhem liggen om zo een beverfamilie te beschermen. De bevers zouden in de wijk Stadsblokken wonen. Statenlid Celine Berserik (GroenLinks) is het er niet mee eens: "De provincie hoort actief deze diersoorten te beschermen."

Het is de bedoeling dat in Stadsblokken-Meinerswijk wordt gebouwd. Recent onderzoek stelt dat 'onomstotelijk vaststaat' dat daar een bever woont. Volgens de provincie is het de vraag of dat ook echt zo is. Bovendien vinden er momenteel geen bouwactiviteiten plaats. En van een overtreding op de Wet natuurbescherming is pas sprake als de provincie daar weet van heeft, antwoordt het provinciebestuur op vragen van Berserik.

'Pas ingrijpen tijdens inbraak'

Het Statenlid vraagt zich af of dat juridisch wel klopt. "Dat is hetzelfde als dat wij de politie zouden informeren over een inbraak die morgen plaatsvindt. En de politie zegt: we grijpen pas in als ze aan het inbreken zijn."

Bovendien zit er een hoog tempo in het proces, constateert Berserik. Waardoor juridische stappen die er volgens haar zeker komen, te laat zullen zijn. Het bestemmingsplan zal namelijk spoedig worden behandeld door de Arnhemse gemeenteraad. Berserik wil zich dan ook inzetten om de fracties te overtuigen tegen te stemmen.

Op voorhand een lastige opgave, gezien de stabiele meerderheid die voor de bouwplannen is. Mede omdat de burgers eerder in een referendum voor de plannen stemden. "Maar we gaan heel hard lobbyen bij andere partijen en wethouder Roeland van der Zee", klinkt Berserik strijdvaardig.

'Hoort niet in Nederland'

Want zo hoort het niet te gaan in Nederland, vindt zij. "Het kan niet zo zijn dat je weet van een overtreding, maar niet vooraf optreedt." Daarom zal zij ook mondelinge vragen aan gedeputeerde Peter Drenth stellen, of hij nog steeds achter zijn antwoorden staat om nu niet te handhaven voor de vermeende beverburcht. "Ik hoop hem te overtuigen."

Ontwikkelaar KondorWessels Projecten (KWP) liet eerder aan Omroep Gelderland weten alle noodzakelijke wettelijke procedures te volgen. "Voordat er een vergunning of ontheffing is, voeren we geen verdere werkzaamheden uit rondom de plek waar de bever nu is geconstateerd." Die werd eerder aangevraagd voor de huismus, gewone dwergvleermuis, meervleermuis, ruige dwergvleermuis, rugstreeppad, steenmarter en kerkuil.

