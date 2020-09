Autoverkoper trapt in truc via betaallink

Het slachtoffer wordt opgelicht via Whatsapp. De politie beschikt over een foto van een vrouw die voor meer dan duizend euro pint bij Mediamarkt in Hengelo (Ov).

Wat gebeurde er? "Via WhatsApp reageerde een persoon die geïnteresseerd was in de auto", zegt politiewoordvoerder Sigrid Passchier. "Die vroeg de verkoper ter controle een klein bedrag via een betaallink over te maken. De koper had er dan een beter gevoel bij en wist dat het goed zou zitten."

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

Een ‘storing’ leidde tot veel ellende. De autoverkoper uit Twello kon niet meteen zien dat het geld was afgeschreven. Passchier: “Later bleek dat een flink bedrag van de rekening van het slachtoffer was afgeschreven.”

‘Pas op met betaallinkjes’

De politie roept op alert te zijn als het om betaallinkjes gaat. "Geef dit ook door aan mensen om je heen", zegt Passchier. "Vaak wordt een betaallink verzonden via WhatsApp of sms en die link leidt dan naar een nep-website. Dus klik je op zo’n link, dan is de kans enorm dat je gegevens misbruikt worden."

Wie is deze vrouw of heb je andere informatie over deze oplichtingszaak? Geef je tip door via de gratis tiplijn van de politie op 0800-6070 of neem contact op met Meld Misdaad Anoniem, als je niet wilt dat jouw gegevens bekend worden. Het zaaknummer is 2020059230. Er is verder een online politieformulier waar je jouw tip kunt achterlaten.