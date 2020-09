VIDEO | Militairen steken het Veluwemeer over

Het lijkt dinsdagochtend wel een invasie bij het strand van Hulshorst. Militairen van het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL) van de Koninklijke Landmacht steken lopend en zwemmend met volle bepakking het Veluwemeer over.

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.



"We hebben zojuist een wateroversteek gedaan", vertelt Kapitein Imke van het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL). "Dat is verplaatsen over het water met alle uitrusting mee. Doel van de oefening is eigenlijk om te zorgen dat je uitrusting droog blijft, zodat we zodra we aankomen weer volledig inzetbaar zijn."

Weerbaarheid

Tijdens deze oefening worden zowel de fysieke als de mentale weerbaarheid van de militairen getraind. En natuurlijk is dat in coronatijd net even anders dan anders.

"Uiteraard moeten wij ons ook aan de maatregelen van het RIVM houden", legt kapitein Imke uit. "Dat doen we ook. Maar u kunt zich voorstellen dat het niet altijd mogelijk is als je als militair aan het oefenen bent. Mochten we echt heel erg dicht op elkaar zitten, dan houden we ons wel aan de maatregelen door bijvoorbeeld mondkapjes op te zetten en handschoenen te dragen. Maar helaas is dat niet altijd mogelijk."

Koud

En ook al was het vroeg en koud, de oefening is uiteindelijk geslaagd. "Jazeker, het is hartstikke goed gegaan", evalueert de kapitein. "Iedereen is veilig aan de overkant gekomen. Het was wel even koud, maar dat hoort erbij."