Zwemmer Arjan Knipping (26) hoeft geen vakken meer te vullen

Sinds hij zich plaatste voor de Olympische Spelen, ligt de focus volledig op het zwemmen. "In 2019 op de WK heb ik mij al geplaatst. Daardoor heb ik meer zekerheid. Je krijgt een soort status en dat wordt ook gezien. Je mag meer gebruik maken van de faciliteiten om zo goed mogelijk bij de Olympische Spelen voor de dag te komen. Ik werk ook niet meer bij de Albert Heijn, ik weet ook niet of dat nog gaat gebeuren. Ik train meestal twee keer per dag, trainingen van twee uur. En dan ook nog drie keer in de week krachttraining. In totaal train ik 25 tot 30 uur per week."

Dit jaar had het jaar van de Spelen moeten worden. "Met dat vertrouwen ben ik 2020 ingegaan. Dat werd op de helft afgebroken door corona. Toen was het even klaar met zwemmen en sporten in de hele wereld. Dat was balen, maar ik heb wel begrip voor de situatie. Het had niet anders gekund."

De 26-jarige Knipping beseft dat alles nu onzeker is, maar hij richt zich op de Spelen van 2021. "Daar wil ik zeker weten bij zijn. Ook omdat het nu in een oneven jaar wordt gehouden, is het extra speciaal. Dat is nog nooit gebeurd. Ik wil daar mijn beste zelf laten zien. Nu toernooien zwemmen is lastig. We zouden naar Boedapest kunnen. Maar dat heeft wel weer het risico dat er zoveel mensen bij elkaar zijn. En je bent vier, vijf weken van huis weg. We gaan kijken of het in het schema past."

Hij woont inmiddels al acht jaar in Eindhoven, maar Te Heurne blijft zijn thuis. "In het begin was het wennen. Ik ging op mijn achttiende hierheen, want ik was de Achterhoek gewend. Veel ruimte en veel rust en in de stad is het toch anders. Inmiddels vind ik het hier hartstikke fijn, maar de Achterhoek is het fijnst. Op de Spelen wil ik laten zien dat er ook topsporters uit de Achterhoek komen."

