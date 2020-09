Markt Duiven moet op nieuwe plek meer klanten trekken

Nieuwe locatie, nieuwe kansen. De markt in Duiven staat sinds dinsdag niet meer op het Remigiusplein, maar op de parkeerplaats bij de Thuvinestraat. Het doel is meer klanten te trekken zodat de markt voor het dorp behouden kan blijven.

Het is een mooie dag voor deze eerste markt op de nieuwe locatie: de zon staat hoog aan de hemel en de temperatuur is zomers. Bovendien pakken de kooplui uit met extra aanbiedingen. Een deel van de parkeerplaats is afgezet voor de markt, maar er blijven nog genoeg parkeerplekken over voor de bezoekers van de markt en de andere winkels aan het plein.

Eén geheel

De eerste reacties zijn positief. "Het is veel gezelliger zo, nu is het ècht één geheel, de markt", zegt een dame die kaarten en hobbymaterialen verkoopt. De klant die bij haar kraam staat beaamt dat. "En je loopt zo vanuit de supermarkt nog even over de markt."

Op de nieuwe plek staan de kraampjes wat dichter bij elkaar. Bovendien loop je er aan de ene kant in en aan de andere kant uit. Zo kom je langs alle kramen. Op de vorige locatie stond het allemaal wat meer verspreid. Volgens marktmeester Jos Bisselink is dat één van de voordelen van deze nieuwe plek, maar speelt het ook mee dat op het Remigiusplein de horeca wilde uitbreiden en met de markt erbij werd dat lastig.

Aanbod en samenwerking

Ook is er bij de Thuvinestraat meer aanloop omdat er andere winkels in de buurt zijn en er veel parkeergelegenheid is. "In het onderzoek dat we hebben gehouden naar de leefbaarheid en het voortbestaan van de markt, was verhuizen naar deze locatie ook een van de wensen van de marktkooplui."

Maar of de markt het hiermee redt, blijft de vraag. "Het is belangrijk dat het aanbod compleet blijft", legt Bisselink uit. Daarom is iedereen blij dat er sinds kort weer een groenteboer bij is. Dat trekt ook meer klanten aan. Verder is samenwerking met elkaar en met lokale ondernemers belangrijk. "Bijvoorbeeld acties rondom kerst of sinterklaas. Marktkooplui en winkeliers moeten elkaar versterken."

Maar de eerste stap is dus gezet met de verhuizing naar een andere plek. Ook al zijn de meeste reacties positief, de marktkooplieden blijven ook voorzichtig: "ik wacht eerst een paar weken af en kijk dan hoe het met mijn omzet is", zegt de kaasboer. "Dan pas kan ik er echt iets zinnigs over zeggen."

Over een aantal maanden zullen de ervaringen op de nieuwe locatie geëvalueerd worden met de gemeente.

Zie ook: