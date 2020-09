Gooi je schoonmaakazijn op je onkruid, of laat je het lekker staan?

In het Omroep Gelderland-programma Groene Koppen zocht Harm Edens uit wat Gelderlanders doen met het onkruid. Bestrijdingsmiddelen zoals onkruidbestrijder en schoonmaakazijn passeren de revue.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Maar ook 'goed schoffelen en grind erop, en dan geen planten meer in de tuin', is een manier legt een voorbijganger uit. Of dat goed is voor de natuur? "Geen idee, maar het is wel goed voor mij", lacht hij.

Lekker laten staan

Bestaat onkruid eigenlijk wel? "We laten het gewoon lekker staan. Onkruid bestaat niet", legt een man uit. Of het dan geen rommeltje wordt in zijn tuin? "Het ziet er mooi uit hoor. We gooien geen gif in de tuin. Dat is verschrikkelijk."

Bekijk de hele uitzending van Groene Koppen: