Kinderboerderij baalt van zoveelste inbraak: 'Er is hier niets meer te halen'

De organisatie achter kinderboerderij Horsterpark in Duiven is voor de derde keer in een paar maanden tijd het slachtoffer geworden van een inbraak. Nadat eerder de beheerderswoning en het theepaviljoen al ten prooi vielen aan inbrekers, was afgelopen nacht de kinderboerderij zelf de dupe.

Het ging allemaal heel snel. Een steen door de ruit, het alarm dat afging en de politie die ter plaatse kwam. Directeur Chris van de Ven van het Horsterpark stond vannacht ineens in het kantoortje van de kinderboerderij die hij al jaren helpt runnen. Even tevoren waren twee mannen ervandoor gegaan met een handvol iPads en een kluisje met contant geld.

Brutaal zijn ze, de dieven. Chris heeft de beelden teruggekeken en verbaast zich er nog over. "Het alarm gaat af op het moment dat de steen door de ruit gaat, maar die gasten lopen gewoon door. Rechtstreeks naar het kluisje en naar de la waar de iPads liggen. De één geeft een kluisje aan de ander en ze zijn er weer vandoor."

In dat kluisje zat zo'n 300 euro, misschien 400. Een bedrag dat is opgebouwd uit kleingeld van de voerautomaten, borg van mensen die een cavia lenen tijdens een proefperiode met een huisdier en geld dat voor de cliënten van de kinderboerderij is. Zij krijgen iedere dag een bescheiden vergoeding voor hun werkzaamheden en stoppen die zelf in het kluisje. Als de maand om is, krijgen ze hun 'salaris' uitbetaald. Dat geld is nu weg en dat steekt.

Niet de eerste keer

Er zijn vaker inbraken geweest rondom de kinderboerderij. Op 23 juli was directeur Chris van de Ven er niet en was er niemand in de beheerderswoning. Ook toen sloegen twee inbrekers toe. En twee weken geleden was het theepaviljoen aan de beurt. De organisatie krijgt zo klap op klap, en dat in een tijd waarin het toch al zoeken en puzzelen is om goed te functioneren in een anderhalvemetersamenleving.

Dat bij de inbraak van afgelopen nacht ook enkele iPads zijn meegenomen, doet pijn. Op die iPads vinken de medewerkers van het Horsterpark namelijk hun taken af. Het geeft ze zelfstandigheid en een gevoel van voldoening om hun werkzaamheden af te kruisen.

Een kinderboerderij waar mensen met een beperking werken... wat ben je dan voor gast? Chris van de Ven

Renate Bartels baalt er als een stekker van. Ze werkt als beheerder in de organisatie van het Horsterpark. "De dieven leken precies te weten waar ze moesten zijn. De kluis is bovendien leeg teruggevonden, maar zonder dat-ie is opengekraakt. Ze hebben de code dus waarschijnlijk geweten", verzucht ze.

'Onze jongens zijn van slag'

Het doet pijn, zegt Renate. "De cliënten zijn gewoon onze jongens. Ook zij zijn hierdoor van slag. Ze zijn trots op hun werk en wat ze doen. We hebben hier ook een meisje dat al het nodige heeft meegemaakt. Zij klapt helemaal dicht na zo'n inbraak en vraagt zich heel erg af hoe zoiets nou kan."

Inbrekers zullen er altijd blijven, weet Chris van de Ven. Toch kan hij er niet bij dat het Horsterpark nu keer op keer doelwit is. "Het is altijd vervelend, maar een kinderboerderij waar mensen met een beperking werken... wat ben je dan voor gast? We willen er hier geen fort van maken, met dubbele deuren en hekken. Daar is ook geen geld voor. We komen dit wel weer te boven, hoor. Het is niet het einde. Maar er hangt op deze manier wel een grauwsluier over het werk."

Chris hoopt dat de inbraak van afgelopen nacht de laatste is geweest. "Er is hier niets meer te halen", zegt hij. Het is op. Bovendien zijn we al overgestapt op cashless betalen, zodat we hier geen contant geld meer hebben liggen. Dat valt niet even goed bij alle bezoekers, die zich soms opwinden dat ze niet contant kunnen betalen. Maar het is niet anders", werpt hij op.

Drie iPads cadeau

Een klein lichtpuntje is er al wel. Een paar uur na de inbraak heeft Chris van de Ven spontaan drie iPads aangeboden gekregen om te gebruiken voor de kinderboerderij. Zo kunnen de cliënten hun taken weer afvinken. "Dat ontroert me. Het is hartverwarmend", zegt hij. "Mensen zijn echt begaan met het park."