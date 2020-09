Wat vind jij: mis je de 'oude' Prinsjesdag?

Prinsjesdag loopt anders dan anders: geen rondrit met de Gouden Koets, geen Ridderzaal en geen gezamenlijk driewerf 'Hoera!' Maar is zo'n alternatieve Prinsjesdag nog wel een echte Prinsjesdag of mis je de traditie?

Voor fans van het Koningshuis zal Prinsjesdag waarschijnlijk minder leuk zijn. Er zijn minder prominenten aanwezig in Den Haag en ook kunnen ze dit jaar niet in oranje kledij met vlaggetjes wapperen naar Koning Willem-Alexander en Máxima.

Wat we wel kunnen verwachten? Een Troonrede in de Grote Zaal en politici met speciale Prinsjesdag-mondkapjes. Want hoewel Prinsjesdag anders is door het coronavirus, blijft het natuurlijk een politieke dag waarop de Troonrede en de Miljoenennota centraal staan.

We zijn benieuwd: mis jij de 'oude' Prinsjesdag met de hoedjesparade, Gouden Koets en een volle Ridderzaal of vind je het wel prima zo? Of ben je überhaupt nooit echt bezig met wat er gebeurt op de derde dinsdag in september? Laat het ons hieronder weten!

