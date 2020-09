Geëxecuteerde Oosterbekers krijgen laatste eer

Hans Ariëns speelde als klein kind altijd in de bossen van Oosterbeek. Later ontwikkelde hij een grote interesse in de Tweede Wereldoorlog. Stomverbaasd was hij dan ook toen hij pas in april 2019 hoorde dat er in en rond die bossen tijdens de oorlog veel mensen zijn geëxecuteerd.

Hij ging op onderzoek uit en vond de namen van mensen die daar het leven lieten. Ariëns richtte monumenten voor hen op. En zo gebeurt het dat deze dagen in totaal op vier plaatsen monumenten onthuld worden in de gemeente Renkum, voor in totaal zeven geëxecuteerde mensen.

'Ze verdienen het'

"Ik vind het heel goed dat er zoveel aandacht is voor de Airbornes. Ook de Stolpersteine die gelegd worden verdienen de eer die ze krijgen. Maar ook deze geëxecuteerden verdienen het om genoemd te worden," legt Ariëns uit.

Lang was maar weinig bekend over de vermoorde mensen. Ariëns gin op onderzoek uit. Heel precies vond hij uit wat er gebeurd was.

Bosman nam de benen

Het monument dat maandag werd onthuld in Wolfheze, is voor Johan Bosman. De Duitsers wilden dat hij ging werken aan de IJssellinie in Zutphen. Hij weigerde. Pakte snel wat spullen thuis, zei tegen zijn driejarige zoon dat die goed op mama moest passen en vertrok.

Bosman had onderduikadressen op het oog, maar telkens waren de mensen niet thuis. Eenmaal fietsend op de Wolfhezerweg werd hij door een Duitse militair staande gehouden. Bosman gebruikte een smoes door te zeggen dat hij op weg was richting familie. In zijn koffer vond de Duitser de brief waarin stond dat hij tewerkgesteld was. Dat was reden om hem dood te schieten.

'Heel uniek'

De kleinzoon van Bosman, die ook Johan heet, was maandag aanwezig bij de onthulling van het monument. "Heel uniek om hier te zijn. Ik heb als kind vaak in deze bossen gespeeld. Maar we hadden geen idee dat opa hier vermoord is. Er werd thuis niet veel over gesproken. Dus we wisten er weinig van. dankzij al het werk van Hans weten we dat nu wel."