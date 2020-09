280 leerlingen Dorenweerd College hele week nog thuis om corona

Leerlingen uit 4 en 5 vwo van het Dorenweerd College blijven ook deze week thuis. Ook de leerlingen in 5 havo komen niet naar school. Aanleiding is het aantal coronagevallen op de school in Doorwerth. Twaalf leerlingen zijn besmet met het virus, meldt de school.

De leerlingen kunnen al sinds donderdag niet naar school. Zij hoeven niet in strikte quarantaine, wel is het verstandig de sociale contacten te beperken en hygiënemaatregelen in acht te nemen, laat het Dorenweerd College in een brief aan de ouders weten.

Ook in een 5 havo-klas werd een leerling positief getest. Het bron- en contactonderzoek is nog niet afgerond. De leerling is sinds 10 september niet op school geweest. Ook leerlingen van 5 havo blijven tot en met zondag 20 september thuis.

In totaal gaat het om 280 leerlingen uit elf klassen die thuis blijven, aldus de school. De lessen worden nu online gegeven. Alle andere leerjaren kunnen gewoon naar school komen.

Zie ook: