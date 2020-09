Word medewerker textiel en draag zo je steentje bij aan mens, milieu en maatschappij

Vind jij het leuk om met kleding en textiel te werken en vind je hergebruik belangrijk? Wil jij je nuttig maken in een sociale werkomgeving? Dan is 2Switch voor haar textielcentrale op zoek naar jou!

Uitgebreide taakomschrijving

Textielinzameling is een belangrijk onderdeel binnen Stichting 2Switch. Al het binnengebrachte en opgehaalde textiel gaat direct naar een van onze eigen textielcentrales. Hier worden kleding, huishoudtextiel en schoenen gesorteerd en geprijsd. Vervolgens gaat een groot deel van het textiel voor verkoop naar de kringloopwinkels. Een ander deel gaat naar de textielhandel of wordt op een andere manier hergebruikt, bijvoorbeeld door kunstenaars of modeontwerpers.

Als vrijwilliger textiel kun je aan de slag op verschillende onderdelen binnen het sorteerproces: van sorteren tot het prijzen van kleding, huishoudtextiel en schoenen. Bovendien draag je als vrijwilliger van 2Switch jouw steentje bij aan mens, milieu en maatschappij.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?

Gemotiveerd, vriendelijk, teamspeler. Kennis van merken en verschillende soorten en kwaliteit kleding is een pré. We zijn op zoek naar iemand die minimaal 3 dagdelen per week beschikbaar is. Je bent fysiek fit en hebt geen stofallergie.

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?

Als vrijwilliger kun je ervaring op doen in het werken op een textielcentrale en jezelf ontwikkelen op bijvoorbeeld het gebied van samenwerking. Je bent een onderdeel van Stichting 2Switch en draagt bij aan het hergebruik van goederen, een duurzame wereld en betrokkenheid bij de ontwikkeling van mensen. Er is een leuke werksfeer. Je krijgt een vrijwilligersvergoeding.

Werktijden

Minimaal 3 dagdelen per week (1 dagdeel is 4,5 uur). Doordeweeks (maandag tot en met vrijdag). Werktijden zijn van/tussen 8.00 – 16.30 uur, in overleg af te spreken.

Wil je een steentje bijdragen en lijkt het je wel wat om te helpen bij 2Switch in Arnhem? Reageer dan hieronder.