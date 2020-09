Sfeermaker El Karouani voorlopig vaste keus bij NEC

Want voorlopig houdt hij de nieuwe aanwinst Gabriël Çulhaci op de bank. "De trainer weet dat ik altijd honderd procent geef. Vorig seizoen speelde ik ook de voorbereiding, maar daarna niet meer. Maar ik heb dit seizoen doelen voor mezelf gesteld en één daarvan is spelen. Ik ben eigenlijk middenvelder en heb mijn debuut ook gemaakt op tien, maar ik speel nu al twee jaar op deze positie."

El Karouani geldt als een echte sfeermaker bij NEC. "Je moet altijd plezier hebben, binnen en buiten het veld. Ja, van de week tegen Jong Ajax was een lekkere wedstrijd. Alleen die kans die ik kreeg, had ik moeten maken. Ik had heel veel gedachtes door mijn hoofd lopen. Ik wilde hem hoog in het dak van de goal schieten, maar hij ging over. Daar baalde ik van, want ik had mijn eerste goal willen maken in het betaald voetbal. Dat blijft een doel, want wie wil er nou niet scoren?"