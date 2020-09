Speciaal coronaplan redt Centrumfeest Ulft

"Al met al is er wel meer tijd in gaan zitten, maar we zijn erg blij dat het überhaupt door kan gaan", zegt Jeroen Giezenaar van de organiserende Ondernemersvereniging De Hanze.

Tekst gaat verder onder de video:

"We hebben extra bewegwijzering en hekken geplaatst. Ook hebben we veel stickers en tape gebruikt voor op de grond, waarbij wordt aangegeven dat mensen rechts moeten lopen en afstand moeten houden. De meeste mensen houden zich daar ook aan."

'Mooi dat het door kon gaan'

Het Centrumfeest is één van de twee koopzondagen in Ulft. De eerste kon in het voorjaar niet doorgaan vanwege corona, waardoor winkeliers extra blij waren dat de tweede, ondanks de maatregelen, wel doorging.

"De coronacrisis is voor de winkeliers best een lastige tijd geweest", geeft winkeleigenaar Wouter Mecking aan. "Vanaf maart hebben we beperkingen gehad voor wat betreft de openingstijden van de winkel. Voor ons was het daarom heel mooi dat we - na de vakantietijd - toch deze dag door konden laten gaan."

Braderiegevoel

Door zowel de organisatie, winkeliers als bezoekers werd positief gereageerd op het Centrumfeest. "We merken dat de mensen het prettig vinden om weer even naar buiten te gaan en weer het braderiegevoel te krijgen", merkt Mecking op.

Giezenaar denkt ook aan de marktkraamhouders: "Zij hebben eigenlijk maar heel weinig activiteiten dit jaar. Normaal gesproken rond deze tijd hebben ze er al honderd markten opzitten en ik hoorde dat dit pas de zevende was dit jaar. Dus zij zijn heel blij dat ze hier terecht konden."