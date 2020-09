Zeven besmettingen in Vragender, voetbalclubs houden poort nog gesloten

Zeven inwoners in het Achterhoekse kerkdorp Vragender zijn besmet met het coronavirus. Dat is de voorlopige uitslag van het bron- en contactonderzoek van de GGD naar aanleiding van één besmette inwoner in Vragender, die aanwezig was bij een lokaal feestje. De GGD sluit niet uit dat het aantal besmettingen oploopt.

Naar aanleiding van de eerste besmetting besloot de lokale voetbalclub KSV alle wedstrijden van afgelopen weekeinde af te gelasten. Dat gold ook voor het nabij gelegen Erix in Lievelde, want de jeugdafdelingen van beide verenigingen werken samen.

'Niet trainen en voetballen'

Beide voetbalclubs hebben inmiddels, na overleg met de gemeente Oost Gelre, besloten de poort voorlopig nog gesloten te houden. "Ook deze week en komend weekeinde trainen en voetballen we nog niet, daarna gaan we inventariseren", zegt voorzitter Jan van de Wolfshaar van KSV.

Vragender en Lievelde zijn kleine, hechte gemeenschappen, waar het sociale leven in elkaar grijpt. Van de Wolfshaar: "Eigenlijk zijn we als voetbalclub geen partij, maar we hebben acuut gereageerd om het buiten te houden. Erix staat er hetzelfde in. Daarvoor hebben we de complimenten gehad van de gemeente."

Groot risico

Erix-voorzitter Han Ressing vindt het sportieve aspect van ondergeschikt belang: "Het risico is te groot, de gezondheid staat voorop. Ik hoop dat we aan het einde van de week kunnen zeggen dat het is afgevlakt en na het weekend weer kunnen trainen. We nemen het zekere voor het onzekere."

Burgemeester Bronsvoort van Oost Gelre waardeert de opstelling van beide voetbalclubs. "Ze realiseerden zich dat wellicht ook leden van hun verenigingen uit het bron- en contactonderzoek naar voren konden komen", zegt Bronsvoort.

Bejaardensoos ook afgelast

"De gezondheid van hun leden en de inwoners van de kernen weegt zwaarder dan het sportieve aspect en daar hebben de clubs naar gehandeld. Dat waardeer ik bijzonder', aldus de burgemeester.

Deze week zal op basis van de coronatesten een beter beeld ontstaan van de situatie. In Vragender zijn bij de MFA, de multifunctionele accommodatie waarin ook de voetbalclub is gevestigd, alle activiteiten, zoals de bejaardensoos, afgelast.