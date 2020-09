Uniek museum in Malden sluit na 22 jaar de deuren

Het pand gaat in de verkoop. Kuik gaat nog wel door met de verkoop en reparatie van accordeons, maar dan vanuit huis.

Eigenlijk staat Henks vrouw Trix met wie hij De Muse al die jaren runde, aan de wieg van het museum. Henk verzamelde namelijk steeds meer accordeons.

“De kelder stond vol, de zolder stond vol en de slaapkamer stond op een gegeven moment vol en toen zei ze: of we doen het weg, of we gaan er iets mee doen. Nou ja, dat was de trigger.”

Toots Thielemans en Ronald Reagan

In het museum staat naast accordeons ook een collectie mondharmonica’s. Er zitten bijzondere exemplaren bij, zoals een harmonica van Toots Thielemans, die ook in het comité van aanbeveling van het museum zat.

Bij The Wall of Fame ligt een mondharmonica waarop Ronald Reagan nog heeft gespeeld in zijn jaren als acteur in Western films. Verder staat er onder meer één van de grootste accordeons ter wereld die even lang is als een volwassen mens.

Wall of Fame in De Muse. Foto: Omroep Gelderland

Het viel in de afgelopen jaren niet altijd mee het museum draaiende te houden, zeker niet sinds de gemeente Heumen in 2012 de jaarlijkse subsidie van 2000 euro stopzette.

Henk Kuik: “Sindsdien hebben we het gewoon zelf betaald. Maar daar kun je natuurlijk niet alles mee, dus we zijn langzaam teruggelopen in publiciteit en dus ook in bezoekersaantallen. Want wie niks laat weten, wordt vergeten. En dat heeft ons eigenlijk wel een beetje genekt.”

'Ik wil geen politieagent spelen'

Er kwamen nog wel inkomsten uit het muziekcafé waar op zondagmiddag gratis live muziek was. Maar toen kwam er corona. Henk Kuik: “Dat was de nekslag als je het zo wilt noemen. De laatste duw die het gegeven heeft.”

Kuik sloot de deuren zelfs een week voordat de overheid dat verplicht stelde. “Wij hebben best veel bezoekers die in de kwetsbare doelgroep zitten”, aldus Henk.

Opengaan onder de huidige restricties, dat ziet Henk Kuik niet zitten. Dat betekent bijvoorbeeld dat er maar drie muzikanten tegelijk op het podium mogen en ook voor de rest van het café is het een flinke beperking. Kuik: “Dan moet ik politieagent gaan spelen en daar ben ik niet voor opgeleid.”

Interesse is er genoeg

De Muse gaat nu dus dicht. Henk Kuik is daarom opzoek naar een nieuw onderkomen voor de grote collectie accordeons. Interesse is er genoeg. Zo is al iemand komen kijken van het Scriabin museum uit Moskou.

“Maar die hebben hetzelfde probleem met corona en met de financiën”, aldus Kuik. Er is ook iemand geweest van een museum uit het Duitse Trossingen. En er is zelfs interesse vanuit China. Henk Kuik: “Het eind is nog niet in zicht. We blijven het proberen.”