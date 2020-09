Jonge kandidaat-priester (27) in Doetinchem gepresenteerd bij parochie

“Ik heb ook andere interesses dan het geloof, maar dat trok me niet zoveel aan als het priesterschap”, zegt de kersverse kandidaat-priester Tilma over zijn benoeming. “Het huwelijk, het hebben van een vrouw en kinderen is ook mooi. Maar telkens als ik erover nadacht, kwam het verlangen om priester te worden steeds sterker terug.” In 2011 meldde Tilma zich bij de rector van het Ariëns Instituut, de priesteropleiding. “Hij belde me op en zei: ‘ik wil priester worden, hoe moet ik me aanmelden’”, herinnert Patrick Kuipers zich. “Dat was heel bijzonder, want hij was net achttien. Dat jonge mensen in de tijd waarin wij leven, waarin het niet vanzelfsprekend is, toch kiezen om priester te worden. Eigenlijk is dat altijd heel bijzonder.”



De kandidaat-priester stelt zich de komende tijd voor aan de parochianen in de verschillende locaties van de Maria Laetitiaparochie, onder meer in Ulft en Doetinchem. Pastoor Hans Pauw, die zelf op 33-jarige leeftijd werd gewijd, ziet vanwege zijn jonge leeftijd een specifieke rol weggelegd voor Tilma. “We hebben een jongerengroep in onze parochie”, zegt Pauw. “We hebben wat projecten rondom gezinnen en kinderen. We denken dat het voor Paulus leuk is, maar ook voor de jonge mensen, om hem in de toekomst te ontmoeten.”



Wijding in kathedraal Utrecht

Tilma doorloopt een traject binnen de kerk. In november volgt de benoeming tot diaken, waarna hij in juni volgend jaar in de kathedraal in Utrecht tot priester wordt gewijd. “Dan worden zijn handen gezalfd en worden de handen op zijn hoofd gelegd”, legt rector Kuipers uit. “Hij wordt eigenlijk helemaal aan God toegewijd. Vanaf dat moment kan hij ook als priester werken in de parochie en de sacramenten vieren met de mensen. Dan kan hij alles doen wat een priester doet.”