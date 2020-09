Blije gezichten in Wageningen; markt is helemaal terug in het centrum

Vijf maanden terug werden de bloemisten, stoffenhandelaren en de kleding- en tassenverkopers allemaal naar een parkeerplaats buiten het centrum gestuurd. Zo stonden er minder kramen op het marktplein en kon iedereen gemakkelijk anderhalve meter afstand houden.

Gezellig centrum

Maar marktkooplieden klaagden over tegenvallende verkoopcijfers buiten het gezellige stadscentrum. Samen met de gemeente werd er naar een oplossing gezocht. Die is er nu. Alle ongeveer veertig kramen zijn weer terug in het centrum, en daar zijn ze in Wageningen maar al te blij mee.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Bruisend centrum

Ook de horecazaken en de winkeliers in de Wageningse binnenstad vinden het positief dat de warenmarkt weer compleet is, vertelt centrummanager Robert Frijlink. "We hebben echt die gezelligheid en het bruisende wat de warenmarkt brengt, gemist. Dus we zijn superblij dat de markt weer samen in het centrum is."

Hij legt uit dat de centrumondernemers profiteren van een drukke markt. Marktbezoekers lopen bijvoorbeeld binnen bij winkels en drinken een drankje op het terras.

Verschil met voor corona

De opzet van de Wageningse weekmarkt verschilt overigens nog wel ten opzichte van de indeling voor corona. Alle kramen zijn verdeeld over twee pleinen in plaats van een, om de anderhalve meter afstand in acht te kunnen houden.

Op het marktplein rondom de kerk, in de Vijzelstraat én het op Salverdaplein zijn alle kramen voortaan te vinden.

