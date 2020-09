Leon Masselink uit Gendringen had ooit varkens maar is nu wijn- én zonneboer

Ooit nam hij het boerenbedrijf van zijn vader over. "Het was een gemend bedrijf met varkens, koeien en kippen. Uiteindelijk ben ik alleen verder gegaan met de varkens", legt Masselink uit.

Tot hij een paar jaar geleden nadenkt over de toekomst. "Een varkensbedrijf was niet meer onze toekomst. Ik heb eindelijk gekozen om de varkens vaarwel te zeggen en te beginnen met een wijngaard. En dat is als Achterhoekse bierdrinker een grote stap", lacht hij.

Schuren maken plaats voor zonnepanelen

Twee jaar geleden verdwijnen de laatste varkens van zijn erf. Wat overblijft zijn zeven grote schuren. "Twee schuren waren best nieuw, maar de andere schuren waren oud."

Daarbij komt dat de zoons van Masselink van voetballen houden en er dus wel eens een ruitje van de stallen sneuvelt. "Daarnaast groeide het onkruid maar, er zat asbest op het dak en ik dacht: wat moeten we hier nu mee?"

Op dat moment hoort hij van 'Zon op erf', een project van de Achterhoekse energiecoöperatie Agem en de provincie Gelderland.

"We weten dat er veel boeren stoppen de komende jaren", legt Paul Wallerbos van Agem uit. "Die schuren komen leeg te staan en dat heeft allemaal nadelige gevolgen."

Zo ligt er in veel gevallen asbest op het dak, verpaupert de boel en bieden lege stallen ook ruimte aan criminelen. "Wij kijken daarom in dit proefproject of het rendabel is om zonnepanelen op de plek te plaatsen waar de schuren staan."

Dus het asbest wordt verwijderd, schuren worden gesloopt en op het bouwvlak komen zonnepanelen.

In het voorjaar van dit jaar worden de stallen gesloopt. Foto: Familie Masselink

Financieel een uitdaging

Het klinkt logisch en makkelijk. Toch zitten er volgens Masselink wel wat haken en ogen aan. "Ik had bijvoorbeeld twee schuren die ik ook voor andere doeleinden had kunnen gebruiken. Ze stonden bij mij op de balans en door ze te slopen heb ik eindelijk mijn eigen kapitaal vernietigd."

Masselink heeft niet alleen de stallen gesloopt, maar ook het woonhuis. "Omdat ik op die manier nog meer zonnepanelen kon plaatsen."

Inmiddels liggen er ruim 6500 zonnepanelen op het erf van Masselink. Iets wat in de toekomst bij veel meer boeren zou kunnen gaan gebeuren. "Maar we moeten wel echt kijken hoe dat gefinancierd gaat worden, want dit project bij mij hangt van subsidies aan elkaar."

Luchtfoto zonnepark Gendringen. Foto: Familie Masselink

Ook Paul Wallerbos beaamt dat. "Het klopt inderdaad dat we naar een goed financieel plaatje moeten kijken en daar hebben we ook ideeën over."

In totaal moeten er vijf proefprojecten gerealiseerd worden en daarna volgt een eindconclusie. "We hebben nu twee projecten in de gemeente Oude IJsselstreek gerealiseerd en er volgt er binnenkort één in de gemeente Bronckhorst. We hopen eind volgend jaar onze conclusie klaar te hebben."

Tevreden wijn- en zonneboer

Terug naar Masselink die in de tussentijd nog even wat klanten te woord staat die een doosje wijn komen kopen. Hij is tevreden met zijn bedrijf.

"Kijk, tien jaar geleden was ik ook blij toen er een koppel gezonde biggen geboren werd, maar als ik nu kijk naar de wijngaard en de zonnepanelen dan ben ik daar ook heel tevreden mee."