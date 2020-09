Nazomer zorgt voor volle bak op de camping

Een welkom toetje, noemen veel uitbaters van campings deze onverwachte zomerweek in de nadagen van het kampeerseizoen. Wietze van den Bosch, van boerderijcamping 't Heeterveen in Wezep heeft het in deze tijd van het jaar nog niet vaak meegemaakt. Sinds begin vorige week rinkelt de telefoon regelmatig. "Dan krijg je opeens tien tot twintig telefoontjes op een dag, en dan zit je ook gewoon snel vol."

Maakt het voorjaar weer beetje goed

"Het maakt het voorjaar weer een beetje goed, want dat was helemaal hopeloos", zegt Maartje Huisman van camping de Boerenzwaluw in Garderen. Ook zij ziet een toestroom met het mooie weer. Bij de kleinere (boerderij)campings speelt dat last minute-gedrag een grote rol. "Iedereen belt op het laatst, of komt op het laatst even kijken. Als het weer omslaat, dan is het ook weer snel klaar", relativeert ze.

Door de drukte moeten veel campingeigenaren steeds vaker 'nee' verkopen. "Mensen zijn gewend om bij een boerderijcamping aan te komen waaien. Vaak is er altijd wel een plekje, maar dat is deze dagen niet zo vanzelfsprekend", aldus Nellie Oudendorp van camping De Reebok in Garderen. Haar man beaamt dat: "We moeten echt tientallen mensen per dag teleurstellen."

De gelukkigen die wel een plekje hebben gevonden genieten volop van het campingleven. "Het is 30 graden, wat willen we nog meer'', roept Henk Kok uit Enschede, "normaal staan we rond deze tijd in Italië, maar dat doen we nu maar even niet." Ook Henk Bos uit Spijkenisse hoor je niet klagen: "Kijk maar om je heen, er kan niemand meer bij."

