Perenboer zoekt dringend perenplukkers

"Je moet je vinger op het steeltje leggen," zegt Frank de Gram van de Waalgaard uit Weurt tegen een groep vrijwilligers. "Dan knik je hem om. Het steeltje moet heel blijven, dat is belangrijk." De Gram heeft een probleem: hij heeft te weinig plukkers en is dringend op zoek naar mensen die hem uit de brand helpen.

Het bedrijf dat de werknemers zou regelen om peren te komen plukken zegde midden in de oogsttijd af. Vanwege corona zijn er te weinig Oost-Europese plukkers. Een Facebook-actie moet nu mensen aansporen om vrijwillig peren te komen plukken om de oogst redden.

'Help ons!'

4600 perenbomen staan er in de Waalgaard. "Het is was wel even schrikken, ja." zegt de perenteler uit Weurt. "We hebben gewoon gezegd: we gaan eraf halen wat we eraf krijgen."

Een goede oogst is belangrijk, want de Waalgaard moet worden omgevormd tot een voedselboomgaard. De oogst zou een start investering zijn om nieuwe aanplant te kopen. De GRam: "Dus hebben we opgeroepen, 'help ons mee, steek je tijd hierin'."

Hoed tegen de zon

Deze maandag is de opkomst van mensen die mee willen helpen groot. Er is zelfs een toerist uit België naar de Waalgaard gekomen. Met een blauw hoedje op het hoofd plukt zij peer na peer: "Vandaag is het idyllisch, maar als het regent zal het minder zijn," zegt ze.

Wat dat betreft hebben de plukkers met dit mooie weer geluk. "De hoed is gewoon nodig voor de zon die op het hoofd schijnt," geeft de plukster door als tip aan anderen die ook willen komen helpen.

Luister hier naar de radioreportage met Frank de Gram:

De Gram is blij met de vrijwilligers: "Als we doorwerken, denk ik dat we de helft eraf krijgen. Dus 50.000 kilo blijft hangen. Maar goed, in de voedselboomgaard is het de bedoeling dat we 60 procent eraf halen en 40% laten hangen voor de natuur, het bodemleven, de insecten. Dus we komen wel in de buurt, hè."