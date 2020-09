NEC zonder Barreto naar Volendam

De 36-jarige middenvelder is nog niet helemaal hersteld van de wedstrijd tegen Jong Ajax. "Hij heeft iets meer herstel nodig na de wedstrijd van afgelopen vrijdag. We werken met hem naar zondag toe en stellen nu iemand anders op", verklaart trainer Rogier Meijer.

Dirk Proper neemt waarschijnlijk zijn plaats in, al is Syb van Ottele ook een optie. Verder mist NEC Jonathan Okita, wiens beenblessure wat tegenvalt. Ook Mathias De Wolf is er niet bij, de Belg ligt er voorlopig nog uit met een rugblessure.

Van der Sluijs

Trainer Rogier Meijer kiest opnieuw voor 4-4-2 met Ole Romeny en Rangelo Janga als spitsen. Joep van der Sluijs, die vrijdag sterk inviel tegen Jong Ajax, krijgt mogelijk een kans links op het middenveld. Dat zou dan ten koste gaan van Ayman Sellouf. Cas Odenthal speelt centraal achterin, omdat Kevin Bukusu nog niet fit genoeg is om te starten. De Duitse verdediger zit wel op de bank. Souffian El Karouani krijgt opnieuw de voorkeur als linksback boven de nieuwe aanwinst Gabriël Çulhaci.

Volendam

Volendam is met één punt uit twee wedstrijden slecht gestart aan het seizoen. De ploeg van trainer Wim Jonk geldt desalniettemin als één van de topploegen in de eerste divisie. NEC verloor er vorig jaar vrij kansloos met 3-1. "We moeten kijken waar we de tegenstander pijn kunnen doen", zegt Meijer. "De sfeer hier vond ik al goed, maar zo'n overwinning helpt altijd aan het vertrouwen en het gevoel bij onszelf. Ik denk dat Jong Ajax richting top vijf gaat spelen en Volendam ook, dus een mooie uitdaging weer. We moeten op de voet van vrijdag verder gaan, met name in compact en agressief verdedigen. Maar aan de bal moet het wel iets beter."

Vermoedelijke opstelling:

Alblas; van Rooij, van Eijden, Odenthal, El Karouani; Tavsan, Proper, Bruijn, van der Sluijs; Janga, Romeny.