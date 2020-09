Geen Gelderse Oranjefans naar Den Haag en geen Paul Blokhuis bij troonrede

Alles is anders tijdens Prinsjesdag vandaag in Den Haag. Geen Gelderse Oranjefans langs de route van de rijtoer, geen hoedjesparade en geen plaats voor de Apeldoornse staatssecretaris Paul Blokhuis op de alternatieve locatie voor de troonrede, de Grote Kerk in Den Haag. Dat geldt overigens niet alleen voor Blokhuis, maar voor alle staatssecretarissen.

De coronapandemie gaat de officiële opening van het parlementaire jaar niet voorbij. Al in een vroeg stadium was duidelijk dat de gebruikelijke rijtoer van de koning en koningin niet door zou gaan.

Ook politici blijven weg

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag wil zo voorkomen dat de gebruikelijke schare koningshuisliefhebbers vanuit het hele land naar zijn stad komt.

Ook sommige politici nemen het zekere voor het onzekere en blijven weg uit de Grote Kerk. Onder hen VVD-kamerlid Albert van den Bosch uit Eefde, mede vanwege zijn gevorderde leeftijd, maar ook omdat hij vindt dat de Tweede Kamer een signaal moet afgeven dat het virus nog niet weg is.

Jurk voor bruiloft

Groenlinks-kamerlid Lisa Westerveld gaat wel. Eigenlijk wilde de Nijmeegse haar haren speciaal laten doen door mbo-leerlingen, maar daar kwam door alle coronamaatregelen niets van.

Omdat Kamerleden geen introducee mogen meenemen, moet haar broer thuisblijven. De broer zou net getrouwd zijn geweest, maar dat ging niet door en dus is de jurk die Westerveld voor het huwelijk had aangeschaft, nu de jurk voor Prinsjesdag. Verwacht bij Lisa Westerveld geen creatief of maatschappij-kritisch mondkapje: zij gebruikt het speciale mondkapje dat voor de dag van vandaag is gemaakt.

Eenzame roeper

Geen rijtoer dus en ook na het voordragen van de troonrede gaat het er anders aan toe. Nadat de koning is uitgelezen, roept traditioneel de voorzitter van de Eerste Kamer 'Leve de koning'. Daarop roepen leden van de Eerste Kamer en Tweede Kamer luidkeels 'Hoera!'.

Maar omdat spreekkoren zijn verboden, moet Senaatsvoorzitter Jan Anthonie Bruijn dat nu helemaal zelf doen en zeker niet luidkeels.

Gewoon werken

Sluitstuk van het openbare gedeelte van Prinsjesdag is de traditionele balkonscène op Huis Ten Bosch, maar ook daar is een streep doorgegaan. En dus heeft het voor de Apeldoornse tweeling Linda en Jolanda Oosterveen geen zin om naar Den Haag af te reizen, wat zij normaal gesproken wel doen. In plaats daarvan gaan ze gewoon werken.

Nadat het koffertje met de Miljoenennota in de Tweede Kamer is gepresenteerd, begint normaal gesproken het voltallige kabinet en de volledige Tweede Kamer aan de Algemene Beschouwingen. Daar wordt ook dit jaar mee begonnen, maar wel in uitgeklede bezetting.

Vanuit de achtertuin

Voor VVD'er Van den Bosch uit Eefde zou het zijn laatste Prinsjesdag zijn geweest. Hij keert na de verkiezingen volgend jaar niet terug. Van den Bosch zou dit keer zijn dochter meenemen, maar dat plan moest dus afgeblazen worden.

Nu kijkt hij vanuit zijn achtertuin via de televisie toe hoe de koning de troonrede voorleest.