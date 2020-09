Daar is-ie dan: de wolf op de Waalkade

In enkele uren tijd is hij donderdag op zijn plek gehesen, het beeld 'De wolf en de aquanaut'. Die laatste is een jongetje met een duikbril op en zwemvliezen aan zijn voeten, klaar - zo lijkt het - voor een duik in het water van de Waal dat aan beiden voorbij stroomt.

Vreet het land aan

De waterwolf staat symbool voor de zwarte kanten van het water, de reden dat we in Nederland dijken bouwen en nevengeulen graven zoals de Nijmeegse Spiegelwaal. "De waterwolf vreet het land aan, en de Nederlandse leeuw die moet dat beschermen", verwijst Paul Keizer naar de tekst van Van den Vondel. Keizer is de ene helft van het kunstenaarsduo dat als de Space Cowboys door het leven gaat. De bronzen dieren voor de deur van Burgers' Zoo zijn bijvoorbeeld ook van de beide in Gelderland geboren kunstenaars.

Nijmegen leefde lang min of meer met de rug naar de rivier. Maar door de herinrichting van de oevers aan beide zijden omarmt Nijmegen de Waal nu. Keizer: "Waardoor Nijmegen de Waal herontdekt. Daar staat die jongen ook voor. Die heeft opnieuw de rivier ontdekt en die rivier, daar kan die wat mee."

Speelkameraden

Zo is de gevaarlijke waterwolf voor Nijmegen minder gevaarlijk geworden en zelfs een vriend te noemen. "Het zijn eigenlijk twee speelkameraden", zegt Keizer wijzend op hoe de jongen liefdevol zijn arm om de wolf heeft geslagen.

Nu staan ze daar om Nijmegen te herinneren aan die nauwe band met het water. "Ik ben ontzettend blij dat hij er staat, want het was wel een klus van 2,5 jaar dat Paul en ik ermee bezig zijn geweest", klinkt het tevreden uit de mond van de andere Space Cowboy Albert Dedden. Hij kon het niet laten om gelijk na de plaatsing op de kade even op de rug te klauteren van de wolf om te genieten van het uitzicht.

Kers op de taart

In opdracht van het stadsbestuur zijn de wolf en de aquanaut het sluitstuk van de grootschalige herinrichting van het gebied rondom de Waal. "En ik hoop dat Nijmegen het ook als een kers op de taart gaat ervaren", besluit Paul Keizer.

En kunst is natuurlijk eigenlijk niet om op te klimmen, maar het zal vast veel gaan gebeuren, net als bij hun dieren voor de deur van Burgers Zoo. Maar wees gewaarschuwd; eenvoudig is eindigen op de rug van de wolf allerminst. Dat merkte Albert Dedden als eerste: "Heel erg moeilijk", klinkt het vanaf de rug van de wolf. "Je kunt het het beste met blote voeten doen, want met schoenen is het hartstikke glad."

