Nog veel onduidelijk over gijzelsoftware bij Veiligheidsregio

Er is nog altijd veel onduidelijkheid over de gijzelsoftware waardoor Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland werd getroffen. Sinds zaterdag liggen diverse interne systemen plat. De veiligheidsregio heeft maandag nog geen idee wie achter de aanval zit.

"Het is nog te vroeg om iets te zeggen over welke partij achter deze aanval zit en hoe dit heeft kunnen gebeuren. Op dit moment zijn deskundigen bezig met het uitvoeren van onderzoek om bewijs veilig te stellen voor forensisch onderzoek", schrijft de veiligheidsregio.

"Ook wordt hard gewerkt om gecontroleerd en veilig de dienstverlening weer op te starten. Daarbij gaan zorgvuldigheid en veiligheid boven snelheid."

Voorlopig is de veiligheidsregio alleen per telefoon en Whatsapp bereikbaar.

'Hulpverlening niet in gevaar'

De veiligheidsregio benadrukt dat meldsystemen gewoon werken en de inzet van hulpdiensten niet in gevaar is. "Omdat we, juist als veiligheidsregio, geoefend zijn op allerhande incidenten, waaronder cybercriminaliteit, kunnen we terugvallen op alternatieve oplossingen. Hierdoor is onze primaire taak niet in het geding."

Aanval door criminelen?

De veiligheidsregio doet in samenwerking met onder meer techjournalist Brenno de Winter onderzoek naar de aanval. Wie erachter zit is dus onduidelijk, maar doorgaans worden zulke aanvallen gepleegd door criminelen om geldbedragen los te krijgen.

Criminelen breken in op systemen, versleutelen de systemen en geven bedrijven pas weer toegang als er een geldbedrag is overgemaakt. Of dat ook het geval is rond deze aanval, is niet bekend.

De Winter kan vanwege zijn betrokkenheid niet op de zaak in gaan.

