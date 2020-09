Pop-up openluchttheater in Lichtenvoorde blijft langer open

De artiesten zijn zeer te spreken over het pop-up openluchttheater. De tekst gaat verder onder de video.



“We willen graag nog even door met het theater en uit de afgelopen 1,5 maand is gebleken dat er ook voldoende belangstelling vanuit het publiek is, want 75 procent van de voorstellingen en concerten waren uitverkocht’’, aldus medeorganisator Nienke Penterman. In eerste instantie zou het alleen openluchttheater alleen in augustus en september geopend zijn.

De organisatie heeft naast de bestaande coronamaatregelen ervoor gezorgd dat de aanwezigen droog kunnen plaatsnemen wanneer dat nodig is. ‘’Omdat de weersomstandigheden in september en oktober wat wisselvalliger worden, hebben we besloten om onze theaterweide te voorzien van een grote overkapping. Op deze manier kunnen alle bezoekers droog zitten.’’