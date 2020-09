Twee leerlingen met corona, maar de school draait gewoon door

Ook het Christelijk College Nassau-Veluwe in Harderwijk heeft te maken met een lokale corona-uitbraak. Er zijn inmiddels twee leerlingen positief getest op het virus. De school zelf is gewoon geopend.

Vorige week dinsdag werd de eerste besmetting geconstateerd. Het gaat om een leerlingen van 5 vwo. De leerling is thuisgebleven en de school heeft de ouders onmiddellijk via een brief op de hoogte gesteld. Een aantal andere leerlingen die contact hebben gehad met de besmette leerlingen is uit voorzorg in quarantaine geplaatst.

Tweede geval

Maandagochtend is er een tweede geval geconstateerd. Sommige ouders maken zich zorgen, omdat de school niet dicht gaat zoals bijvoorbeeld een school in Nijmegen en Doorwerth. Maar - zo verzekert Rector-bestuurder Elly Bakker-Pierik - dichtgaan is niet nodig.

"De GGD zit er bovenop. Zij vertellen aan de school wat we doen moeten. Leerlingen die contact hebben gehad met de besmette leerlingen worden gebeld. De rest kan gewoon naar school", aldus de bestuurder.

Hoeveel leerlingen er op dit moment precies thuis zitten zegt zij niet te weten. "Maar, het is gewoon heel helder: heb je klachten, dan blijf je thuis."

Contactonderzoek

"Het contactonderzoek bij jongeren tot 18 jaar ziet er anders uit dan bij volwassenen, omdat jongeren geen anderhalve meter afstand tot elkaar hoeven te houden", valt te lezen in de brief die aan de ouders is verstuurd.

Leerlingen die intensief en frequent contact met elkaar hebben gehad en waarbij de anderhalve meter niet is gewaarborgd, die zijn door de GGD gebeld. "Extra maatregelen op school zijn volgens de GGD niet nodig. Wel willen we nog een keer extra wijzen op de algemene richtlijnen van het RIVM die leerlingen moeten opvolgen", staat er in de brief.

Ventilatie

Dat andere scholen er voor kiezen om geheel dicht te gaan, is volgens de rector niet in lijn met het advies van de GGD. "In Nijmegen is het bijvoorbeeld niet goed gegaan", zegt Bakker. "Dat werd later ook duidelijk. Als we bij elke uitbraak de school dichtgooien, dan gaat de school nooit meer open."

Ze benadrukt dat niet duidelijk is waar de leerlingen de besmettingen hebben opgelopen en dat de school er alles aan doet om corona te voorkomen: "We zijn juist blij dat we in de zomervakantie al heel veel hebben gedaan aan preventie. Zo hebben we bijvoorbeeld drie nieuwe ventilatoren aangeschaft."

De komende tijd blijft de school de zaak scherp in de gaten houden. "Ik houd het elke dag bij en heb dat ook aan het personeel gevraagd", zegt Bakker. "Maar voorlopig draait de school gewoon door."

