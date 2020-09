1300 slaapzakken voor vluchteling Moria gezocht

13.000 mensen uit het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos slapen na de brand in het kamp langs de weg onder de blote hemel. Because We Cary komt in actie en gaat op zoek naar 15.000 slaapzakken. Daarvan moet er zo'n 1300 uit Gelderland komen. V

Deze week wordt alles op alles gezet om dat voor elkaar te krijgen. Bij de inzamelpunten stromen de toezeggingen inmiddels binnen, maar de organisatie zoekt er nog meer.

'Vertrouwen terug in mensheid'

Anouk Pross uit Zutphen is één van de inzamelaars. Ze was net vier weken terug in Nederland, nadat ze voor de tweede keer had geholpen in het kamp, toen ze hoorde van de brand.

Ze is blij dat ze nu iets kan doen voor al die mensen en dat gevoel bemerkt zij ook bij veel anderen. "De liefde en hulp en mooie reacties die ik de laatste dagen krijg zijn echt overweldigend, dan krijg je weer vertrouwen in de mensheid."

Honderden toezeggingen binnen, maar er is meer nodig

Met de winter voor de deur is de behoefte aan slaapzakken groot. Because We Carry, een organisatie die zich inzet voor vluchtelingen, zamelt daarom de slaapzakken in. In Gelderland gebeurt dat vanuit Voorthuizen en Zutphen. Via verschillende tussen-inzamelpunten worden de eerste slaapzakken al gebracht, honderden toezeggingen kwamen al binnen. Maar er zijn meer slaapzakken nodig.

Mail even!

Anouk kreeg de toezegging van 110 slaapzakken uit Nijmegen. Het is een gekkenhuis bij haar en ook bij haar collega-inzamelaar in Voorthuizen. Geanne Sebens doet daar de coördinatie. Ze heeft contact met inzamelpunten in onder andere Nijkerk, Ermelo, Harderwijk.

Sebens: ''Dus ook als de mensen niet in de mogelijkheid zijn om de slaapzakken naar Voorthuizen te brengen, mail even, want misschien is er iets te regelen met andere inzamelaars.""

Vrijdag op Lesbos

De inzameling duurt tot en met woensdag. Donderdag gaan de slaapzakken vanuit Gelderland naar het centrale inzamelpunt in Weesp (daarvoor zoekt Geanne nog vervoer van Voorthuizen naar Weesp). Vrijdag moeten de vluchtelingen allemaal een slaapzak hebben.

Het gaat om echte warme, schone slaapzakken voor volwassenen. De eisen die worden gesteld aan de slaapzakken en de gegevens over de inzamelplekken zijn te lezen op de site van Gelderland Helpt.